Nancy Kwai新碟簽唱會獲過百粉絲支持 被洪嘉豪嘲笑臨急學簽名

Nancy Kwai(歸綽嶢)以歌手身份出道剛一年，她日前於中環大館舉行《Nancy Kwai - “premiere” Meet & Greet》新碟簽唱會，門票一開賣即在4分鐘內爆滿，不少粉絲到其社交平台 「哭訴」一票難求，Nancy大表受寵若驚，「原本諗有冇３０個人嚟睇，完全冇諗過有咁多人嚟支持我，好感激佢哋！」簽唱會當日粉絲一早便擠滿場館，連網台JFFT嘅雞翼都化身小粉絲真金白銀課金買票入場支持。
一口氣唱演唱全碟歌曲
首次面對廣大樂迷的Nancy在台上不時害羞傻笑，當問到現場可有觀眾是情侶看Show，立即有男fans高呼大叫：「無呀！」Nancy便說希望她的歌曲可為大家帶來戀愛的感覺。Nancy及後又再問大家:「有冇人單身？失戀或是正在尋覓下一段戀情？」全場粉絲也紛紛報上自己的感情狀況，嚇得Nancy笑說：「其實唔洗同我講㗎！」完騷後，Nancy表示感覺神奇，「好開心可以第一次喺音樂會見到一直聽我嘅歌同埋支持我嘅人，今次仲一口氣唱哂碟入面嘅6隻歌！！心情非常非常緊張，因為大家真係嚟睇我，我一定要做得好同對得住大家！但係最後我都有唱錯咗少少，希望下次可以做得更加好！」由於場地日子有限，未能加場，惟有留待下一次推出專輯時，第二、第三個簽唱會或音樂會，可為fans提供足夠數量的門票。
被叮囑要聽熟自己把聲
問到公司師兄師姐有沒有提供什麼意見？Nancy即答道，「例如Dear Jane 阿Tim叫我記得要聽熟耳機入面自己把聲係點，同埋大家都知我好冇自信，都叫我要有自信多Ｄ！」Nancy早前於社交平台上被師兄洪嘉豪嘲笑已奪新人獎及推出首張個人專輯，竟然在開簽唱會前幾天才鑽研自己的簽名，被問及最後簽名成品如何？她立即展示專輯上的簽名，「因為平常朋友間也會叫我Nan ，所以簽名都會用返Nan，再加個笑哈哈希望大家日日都咁開心！」談到新一年目標，新一年目標，她Nancy希望能唱多一點不同的曲風，挑戰一下自己，亦想和一些未曾合作既音樂人合作。