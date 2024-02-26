Nancy Kwai新碟簽唱會獲過百粉絲支持 被洪嘉豪嘲笑臨急學簽名

Nancy Kwai首辦簽名演唱會，一口氣演唱專輯內的6首歌。

Nancy Kwai(歸綽嶢)以歌手身份出道剛一年，她日前於中環大館舉行《Nancy Kwai - “premiere” Meet & Greet》新碟簽唱會，門票一開賣即在4分鐘內爆滿，不少粉絲到其社交平台 「哭訴」一票難求，Nancy大表受寵若驚，「原本諗有冇３０個人嚟睇，完全冇諗過有咁多人嚟支持我，好感激佢哋！」簽唱會當日粉絲一早便擠滿場館，連網台JFFT嘅雞翼都化身小粉絲真金白銀課金買票入場支持。

一口氣唱演唱全碟歌曲 首次面對廣大樂迷的Nancy在台上不時害羞傻笑，當問到現場可有觀眾是情侶看Show，立即有男fans高呼大叫：「無呀！」Nancy便說希望她的歌曲可為大家帶來戀愛的感覺。Nancy及後又再問大家:「有冇人單身？失戀或是正在尋覓下一段戀情？」全場粉絲也紛紛報上自己的感情狀況，嚇得Nancy笑說：「其實唔洗同我講㗎！」完騷後，Nancy表示感覺神奇，「好開心可以第一次喺音樂會見到一直聽我嘅歌同埋支持我嘅人，今次仲一口氣唱哂碟入面嘅6隻歌！！心情非常非常緊張，因為大家真係嚟睇我，我一定要做得好同對得住大家！但係最後我都有唱錯咗少少，希望下次可以做得更加好！」由於場地日子有限，未能加場，惟有留待下一次推出專輯時，第二、第三個簽唱會或音樂會，可為fans提供足夠數量的門票。