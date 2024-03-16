Nancy Kwai歸綽嶢揀定明年歌曲 最想挑戰綜藝節目

Nancy與Kenji今日同樣穿着Wilsonkaki牛仔褸現身，兩人分享了平日打扮喜好，笑言可趁今次活動與參展的本地時裝品牌研究推出聯乘品牌的可能性。被視為新女神的Nancy，透露昨日白色情人節與狗狗度過；工作方面，Nancy攞完新人獎已籌備定明年歌曲，並透露：「我哋依家揀緊Demo，安排緊下年全年歌曲會係點，大致上以愛情為主，應該會嘗試新曲風同埋新嘅感覺。」問到會否跟MC張天賦或洪嘉豪等師兄合唱，Nancy就話要等公司安排。除了唱歌外，去年亦參演話題劇《那年盛夏我們綻放如花》及口碑電影《年少日記》，她亦希望可以挑戰參與綜藝節目。Nancy自爆平時花費並非買靚衫，反而支出較多在飲食方面，愛試不同餐廳，有時試到適合自己的食店會食足一星期，笑言注意下這方面的使費。