Nancy Kwai歸綽嶢赴北海道拍新歌MV 「被整蠱」風雪中仆足20幾次

Nancy Kwai歸綽嶢推出代表冬季的新歌《I tried…》。

Nancy Kwai歸綽嶢去年展開四季歌曲企劃，推出代表不同季節的歌曲，分別有春天的《Out of the blue》、夏天的《Let go》、秋天的《Cardigan》，來到最終章代表冬天的《I tried…》為配合新歌及企劃主題，團隊特意前往日本北海道拍攝MV，這次更是Nancy第一次親身感受飄雪，成就解鎖。

北海道拍MV超開心 Nancy說：「公司同我講今次MV決定去北海道拍雪景嗰陣我係超級開心！因為我同落雪好冇緣份，我曾經試過好多次計劃去旅行就係睇落雪，做哂功課天氣預告話嗰段時間嗰度係會落雪，點知我去到就係冇雪落！所以我一聽到嘅時候我係好期待親眼見到落雪嘅畫面！但係一諗起咁浪漫嘅畫面竟然係同同事一齊見到就有啲小傷心，哈哈！當我見到啲雪係天上面飄落嚟，唔知點解有種莫明嘅感動！！不過有個小遺憾就係因為我哋拍攝MV嘅行程都好趕急，所以我哋冇時間可以好好咁感受落雪，冇得砌雪人又無得玩雪戰。」

遇狂風暴雪 吹到頭髮亂 MV講述 Nancy希望透過和男主角相約旅行挽回戀情，可惜最後男主角未有現身，遺下Nancy在雪地等待。問到Nancy MV中哪一幕最深刻，她笑說:「有一幕我係同男主角去到一個海邊嘅雪地好溫馨咁散步，點知拍攝當日天氣好差，狂風暴雪咁，吹到個頭亂哂，最後我記憶呢一幕係喺一片混亂下咁完成，但估唔到呢一幕會係成個MV入面我覺得最好睇、最有感覺嘅一幕。」

扑到雙膝紅腫 Nancy更笑說遭同事整蠱：「MV入面有一幕我係要仆親，我同事話呢一幕我地一Take過啦，咁我就做啦，嗰一次我覺得我仆得好靚架，點知因為我太心急，佢地未roll機，結果我要再嚟過，之後又因為各種拍攝原因又要重複咁拍呢一幕，天氣又大風又凍，我真係「仆」到呆哂，返到酒店發現我兩個膝頭都仆到紅晒，好彩出到嚟效果都幾好，冇白費我仆咗差唔多20幾次嘅心血！」