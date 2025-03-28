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娛樂
2025-03-28 07:30:00

Nat Wolff稱戀愛關係中 Billie Eilish身邊人急劃清界線

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Nat Wolff與Billie Eilish，近日被拍到在紐約東村出雙入對。

Nat Wolff與Billie Eilish，近日被拍到在紐約東村出雙入對。(網上圖片)

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23歲女歌手Billie Eilish，一直被指是同性戀，近日卻與30 歲演員兼歌手 Nat Wolff傳出戀情。據美國傳媒報道，Billie Eilish被發現與Nat Wolff一起出現在紐約一家酒吧。

據目擊者稱，兩人在觀看完朋友Andrew Scott的獨角戲《Vanya》後，在東村閒逛，他們先到演員Alan Cumming所開設的Club Cumming停留片刻，然後又去了附近一間同性戀酒吧喝第二輪。據報道，Nat Wolff向熟人稱，他與Billie Eilish正在拍拖。

 

Billie Eilish與Nat Wolff被影到在紐約連蒲多間酒吧。 Billie Eilish與Nat Wolff的關係友好。 Nat Wolff對外稱，與Billie Eilish戀愛關係中。 Billie Eilish身邊人指，Nat Wolff只是她的好友之一。

但Billie Eilish的團隊回應外界時，說法與Nat Wolff相反，試圖劃清界線，據Billie Eilish身邊消息人士透露，「他們只是親密的朋友，僅此而已，Billie Eilish對她所有的朋友都非常友好。」 據悉，Billie Eilish的homeboy朋友，還有演員Brandon Quintin Adams、Matthew Tyler，以及歌手Jesse Rutherford，他們的關係密切。

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而Billie Eilish經理人尚未針對這則約會傳聞發表任何聲明，因此引起fans們的好奇，他們只是朋友還是有更特殊的關係。

Nat Wolff的襟章，印上他自己與Billie Eilish的童年照。 Nat Wolff的襟章，印上他自己與Billie Eilish的童年照。

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