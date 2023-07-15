Nathan魏念恩《造星V》總決賽前夕被揭真面目 扮情深稱女友是「避風港」查實當人ATM

ViuTV選秀節目《全民造星V》今屆是非不絕，總決賽將於明晚舉行，殺入10強的魏念恩(Nathan)因女友Jessie於5月從葵涌石籬邨墮樓身亡而成為新聞人物，距離總決賽最後倒數，有傳媒卻公開女死者家屬提供的手機錄音及應用程式對話截圖，得知Nathan跟女友提出分手前多次向女方借錢，更要求刪除兩人在社交網上所有合照，Jessie不堪分手打擊在Nathan提出分手當日跳樓輕生。

分手前多次問女友借錢

女方家屬透露，在Jessie輕生後，發現其手機在臨終前改設為Unlock，似乎是有意沒有把手機用密碼鎖上，而翻查Jessie跟Nathan的對話內容，才清楚分手內情。Jessie家人表示悲劇發生後沒打算怪責過任何人，只覺是雙方在處理感情問題不當而才發生悲劇，直至家人從Jessie電話翻查與Nathan之對話及過數紀錄，才發現Nathan對Jessie做過的一切，在兩人分手邊緣，Nathan拒絕見女方，但仍多次問她攞錢，每次由幾百到一千，Jessie亦沒有過問便會過數給男友。直到5月17日，Nathan要求刪去兩人在IG上所有合照並提出分手，Jessie之後多次致電男方，並到兩人昔日愛巢拍門及按門鈴，女方沒有謠言所指大吵大鬧，當時Nathan在屋內卻沒有應門，Jessie於同日墮樓離世。

Nathan在女方死後曾現身靈堂，又在社交網以日本樂隊Back Number創作的《眨眼瞬間》憑歌寄意，他更撰文形容Jessie為「妳是我遇過最溫柔的人，是身邊所有人的樹窿，是我的避風港。」兩人分手前內容近日曝光，定必影響Nathan明天賽前狀態。