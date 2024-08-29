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娛樂
2024-08-29 14:49:19

NCT泰一涉嫌性犯罪 SM娛樂即切割 有指事件涉未成年少女

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NCT泰一涉嫌性犯罪 SM娛樂即切割掃 有指事件涉未成年少女

NCT泰一涉嫌性犯罪 SM娛樂即切割掃 有指事件涉未成年少女

韓國男團NCT成員泰一，因涉嫌性犯罪，於昨日被經理人安排退隊。泰一2016年以NCT U成員身份出道，一直活躍於NCT及其附屬團體NCT 127，擁有眾多fans

其經理人SM娛樂昨晚發表聲明，確認泰一因性犯罪而接受警方刑事調查，聲明中稱：「事件真相正在調查中，我們認為事態非常嚴重，因此決定不和泰一討論，宣布他退出團隊。」SM表明立場，可見泰一所犯的事件非常嚴重，有指事件涉嫌未成年少女。

SM還稱：「泰一現正配合警方調查，我們將根據調查進展，來補充後續聲明。」SM又對公司旗下藝人引發爭議而向公眾表示歉意，並且對此事件感到非常遺憾。有K-Pop業內人士指，對泰一所性犯罪行事件感到擔憂，認為絕非小事。泰一被退隊的決定，顯示SM對事件的強烈反應，選擇立即終止其NCT成員身份，而非暫停活動。

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泰一去年因電單車事故，導致大腿骨折而停工。 泰一今年才復工，就涉嫌性犯罪被捕。 SM娛樂即時與泰一切割，可見案件的嚴重性。

泰一的社交帳號，擁有約600fans，但他涉嫌性犯罪被捕的消息傳出後，大量fans對此表達失望，甚至開始退粉，並在他的社交帳號留言區，發表評論作出譴責，如「你永遠無法為性犯罪者辯護」、「當你看到他在接受調查時，立即被踢出NCT時，就知道問題有多嚴重」、「我們應該站在受害者一方，拒絕再支持他」。

泰一去年8月曾因電單車事故，導致右大腿骨折，之後暫停活動專注治療和康復。經過一段長時間休養，今年初重新開始偶像活動。今次事件對他的職業生涯造成重創，隨著調查開始，各界都在密切關注事件的未來發展。

泰一的fans紛紛到其社交帳號留言譴責。 有指泰一的性犯罪事件，牽涉到未成年少女。 泰一今年初才復工，就涉嫌性犯罪被捕。

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