NCT泰一涉嫌性犯罪 SM娛樂即切割 有指事件涉未成年少女

韓國男團NCT成員泰一，因涉嫌性犯罪，於昨日被經理人安排退隊。泰一2016年以NCT U成員身份出道，一直活躍於NCT及其附屬團體NCT 127，擁有眾多fans。

其經理人SM娛樂昨晚發表聲明，確認泰一因性犯罪而接受警方刑事調查，聲明中稱：「事件真相正在調查中，我們認為事態非常嚴重，因此決定不和泰一討論，宣布他退出團隊。」SM表明立場，可見泰一所犯的事件非常嚴重，有指事件涉嫌未成年少女。

SM還稱：「泰一現正配合警方調查，我們將根據調查進展，來補充後續聲明。」SM又對公司旗下藝人引發爭議而向公眾表示歉意，並且對此事件感到非常遺憾。有K-Pop業內人士指，對泰一所性犯罪行事件感到擔憂，認為絕非小事。泰一被退隊的決定，顯示SM對事件的強烈反應，選擇立即終止其NCT成員身份，而非暫停活動。