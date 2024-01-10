NCT 127第二次日本巨蛋巡演 名古屋4萬fans全場站立 揮風扇燈歡呼應援

在舞台上威風凜凜的NCT 127，除唱出《Regular》、《Fly Away With Me》外，還表演了充滿能量的《Punch》、《Superhuman》、《Ay-Yo》、《Fire Truck》等歌曲。表演旋律美妙的《영웅(英雄)》、《불가사의(不可思議)》時，由於他們現場表演實力雄厚，觀眾們熱情地一起站立和唱，讓偌大的圓頂體育場館，瞬間熱鬧起來。

他們繼續唱出去年12月發行的冬季特別專輯中收錄的新歌，包括情感溫暖的冬季歌曲《Be There For Me》和抒情民謠《White Lie》，以及日文版《Chain》和《Sunny Road》等，NCT 127為今次巨蛋的巡演舞台，準備了28首色彩繽紛的歌曲。

日本樂迷對他們的賣力表演，亦作出了熱烈回應，整場演出都站起來揮舞著應援風扇燈，用力地唱歌和歡呼，NCT 127成員看見十分感動，並表示：「很高興能在名古屋見到你們。我們能夠一邊表演、一邊享受你們的熱情，感覺十分幸福。」NCT 127指，日本巡演由名古屋站開始，他們想繼續創造精彩的舞台和珍貴的回憶。