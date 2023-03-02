NCT DREAM巡唱香港站加場今公售 粉絲密謀為Ren-Jun慶生日

為了答謝香港歌迷的支持，NCT DREAM七子特地穿上印有各人名字的T-Shirt，拍片跟香港歌迷Say Hello，Ren-Jun(仁俊)率先以國語打招呼，「香港的朋友大家好，你們等很久了吧？」接著是MARK宣布加場，「24、25日，我們都會在亞洲博覽館演出兩場！」Jisung(志晟)表示，特別為「HK NCTzen」演出的香港專場，加緊努力準備。

香港粉絲密謀為 Renjun慶生日

3月23日是成員是NCT DREAM成員Renjun(仁俊)的生日，目前行程上未知是否23到港，但極有可能在香港過生日，NCTzen已經定了3月為他的生日月，並發動3月2日誓搶到加場飛的宣言，要入場同Renjun(仁俊)過生日。據知 NCTzen已準備生日應緩，更特意在3月23-26日與韓式自拍服務品牌合作，在銅鑼灣時代廣場9樓的自拍廳投放香港特別人生四格模板，為Ren-Jun仁俊慶生。而演唱會場內的生日應援也積極籌備中，應該加場當晚會非常熱鬧。