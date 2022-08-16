Neflix拍真人版《城巿獵人》 肌肉男鈴木亮平演孟波

日本經典漫畫《城巿獵人》曾多次被改編成真人版影視作品，最新版本由Netflix投資，找來憑《變態超人》系列走紅的39歲肌肉男鈴木亮平，演身手敏捷但為人好色的男主角孟波(原名冴羽獠)，鈴木亮平去年擔正演出高收視劇集《TOKYO MER~流動急症室》，人氣急升， 他初出道時曾表示喜歡漫畫《城巿獵人》，最想演的角色是孟波，如今可說夢想成真。至於女主角則有傳由《全裸監督》女星森田望智演出。

成龍李敏鎬都演過孟波

《城巿獵人》由著名漫畫家北条司創作，於1985至1991年間在漫畫雜誌《週刊少年Jump》連載，並出版過35部單行本，全球售出超過5000萬冊。《城巿獵人》在港頗受歡迎，曾翻拍成同名電影，由成龍、王祖賢及邱淑貞合演，當年票房收逾3千萬。不過，論外型則以周文健演的《孟波》最貼近原著，女角方面有孫佳君、葉芳華及宣萱就有。劇集版則由亞視製作，由連偉健及關詠荷合演名為《妙探出租》。韓劇版由李敏鎬伙拍《氣象廳的人們》朴敏英演出，不過故事大幅修改，以韓國社會事件為主軸。另外，孟波更衝出亞洲，3年前被翻拍成法國片《Nicky Larson et le parfum de Cupidon》，角色改了名，但保留原著設定。