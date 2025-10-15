Neo Soul教父D'Angelo胰臟癌去世 Kelly Rowland Missy Elliott發文悼念

有Neo Soul教父之稱的美國R&B歌手D'Angelo(本名Michael Eugene Archer)，昨日因胰臟癌去世，享年51歲。當地多家媒體，均報道他離世消息。D'Angelo的音樂才華與獨特風格，還有他對R&B革新的影響，讓黑人音樂界失去一位傑出藝術家，無數人將懷念他的音樂。

D'Angelo的家人發表聲明表示：「雖然他留給後人只有珍貴的回憶，但我們永遠感激他為世人留下感人音樂遺產。希望大家在這段艱難的時期，能尊重他的隱私，同時緬懷他所創作的經典歌曲。」而fans得知他患病期間仍在努力錄製新專輯，還有與曾與他合作的音樂人，均紛紛留言悼念。

D'Angelo於1974年出生，1995年以專輯《Brown Sugar》正式出道，迅速在樂壇取得成功，該專輯在Billboard 200排行榜上，曾排名第22位，收錄的單曲《Lady》在Billboard Hot 100排行榜達到第10位。2000年，他的第二張專輯《Voodoo》同樣獲得極高評價，並榮獲《第43屆格林美獎》最佳R&B專輯獎。

因為受到媒體冠以「性感偶像」的標籤，D'Angelo選擇淡出公眾視野，回到家鄉維珍尼亞州，直到2012年才重返舞台進行巡演。在2014年，他發行了專輯《Black Messiah》，再次取得佳績，同樣獲得《格林美獎》最佳R&B專輯獎。而多位音樂界朋友包括 Destiny's Child的 Kelly Rowland、rapper Flavor Flav及Missy Elliott等，都有在社交平台X發文悼念。