Netflix兩億鉅製《三體》 繼《權力遊戲》後又一力作 ：會保留文革情節

內地科幻作家劉慈欣的著作《三體》，由Netflix購入版權並開拍成影集（中文官方名稱為《三體》），憑《少年的你》獲得香港電影金像獎最佳導演的曾國祥，將會為首兩集擔任導演。《三體》已經確定於3月21日上架，而正式預告片已經推出。

成本高達兩億 繼《權力遊戲》後又一力作

是次《三體》備受注目，因為Netflix版影集是《權力遊戲》主腦David Benioff和Dan Weiss的最新力作，成本高達兩億美元。《三體》劇集化全因他們一次為《權》去到東京宣傳，在飛機上看完原著並且感到興趣，因此決定聯絡劉慈欣商討合作細節。

不過籌備期間發生過不少波折，例如擁有《三體》版權的網遊公司遊族的CEO林奇，2020年發現被人落毒殺死，而林奇正正是將《三體》賣給Netflix拍國際版，並寄望《三》成為中國版Star War的推手之一。而早在Netflix版尚未推出時，內地巨企騰訊又搶先推出30集中文版網劇，幸然最後還是順利推出。

有網民形容《三》故事富有中國元素，中國人才能看明白，很難向外國人表達，相信這絕對是《三》劇的一大處理難點。