Netflix兩億鉅製《三體》 繼《權力遊戲》後又一力作 ：會保留文革情節

內地科幻作家劉慈欣的著作《三體》，由Netflix購入版權並開拍成影集（中文官方名稱為《三體》），憑《少年的你》獲得香港電影金像獎最佳導演的曾國祥，將會為首兩集擔任導演。《三體》已經確定於3月21日上架，而正式預告片已經推出。
成本高達兩億 繼《權力遊戲》後又一力作
是次《三體》備受注目，因為Netflix版影集是《權力遊戲》主腦David Benioff和Dan Weiss的最新力作，成本高達兩億美元。《三體》劇集化全因他們一次為《權》去到東京宣傳，在飛機上看完原著並且感到興趣，因此決定聯絡劉慈欣商討合作細節。
不過籌備期間發生過不少波折，例如擁有《三體》版權的網遊公司遊族的CEO林奇，2020年發現被人落毒殺死，而林奇正正是將《三體》賣給Netflix拍國際版，並寄望《三》成為中國版Star War的推手之一。而早在Netflix版尚未推出時，內地巨企騰訊又搶先推出30集中文版網劇，幸然最後還是順利推出。
有網民形容《三》故事富有中國元素，中國人才能看明白，很難向外國人表達，相信這絕對是《三》劇的一大處理難點。
外星生物計劃450年後降臨地球
另一個難點在於《三》故事由文革時期展開，這段敏感歷史要處理得好一點都不容易，但其劇情又與故事息息相關 ——女科學家葉文潔的爸爸在文革時被批鬥至死，葉後來進入國家秘密基地，發現一個研究外星生物的計劃。她發現能夠向外太空一個恆星系統上的三體人發放電波訊息，令兩個世界能夠連接起來。三體世界由於受到外在因素影響而相當不利居民生存，而三體人得知地球情況後，決定移居地球，並以各種手段作準備，包括暗殺地球科學家，令地球文明停滯不前，並訂下在450年後正式降臨地球的死線⋯⋯
曾國祥：只有正視歷史才可以汲取教訓
負責處理文革戲份的曾國祥接受專訪時表示，只有正視歷史才可以汲取教訓，他亦有向演員表示，描述文革當時情況時要尊重中國文化。而《三體》去年推出的先導預告中，亦包含一些批鬥戲份。不過Netflix不入內地，因此可以避過審查。《三體》演員並非只得華裔，故事亦不單止在中國發生，再加上文革元素，首兩集要如何拍得好來留住住觀眾，這一點絕對考驗曾國祥的功夫。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈