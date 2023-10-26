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娛樂
2023-10-26 20:40:54

Netflix台劇《此時此刻》男神卡士造勢 劉俊謙扮戇直處男大膽裸跑

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Netflix台劇《此時此刻》男神卡士造勢 劉俊謙扮戇直處男大膽裸跑

Netflix台劇《此時此刻》下月上架，今日幾位男神現身造勢。

劉俊謙（Terrance）有份參演的Netflix愛情台劇《此時此刻》下月即將上架，今天（26日）劇集製作人修杰楷就帶領四位男神演員林柏宏、曾敬驊、張軒睿、劉俊謙於台灣出席記者會，分享拍攝感受。劇集由10個愛情故事組成，Terrance今次在演出的單元就面對從影而來最大挑戰，就是露臀上演一幕裸跑戲份，Terrance更大膽分享箇中拍攝感受，內容充滿「趣味」，令到全場藝人和記者不禁爆笑。

Terrance在演出的單元「站一個晚上」中，飾演一名患有弱聽，兼說話打結的戇直男子，劇中帶點傻氣造型的他，除了全程以口齒不清的方式講出普通話對白外，更要上演一幕被迫半裸逃走戲。當中的劇情講到，Terrance飾演的角色一心儲錢尋愛，因緣際會之下偶遇郭雪芙飾演的按摩少女，正當關鍵時刻，二人碰上警察接受的誤報大整蠱，Terrance惟有一絲不掛跟郭雪芙跑到天台避開警察追查，場面爆笑。

Terrance憶起拍攝當日天氣炎熱，一場裸跑戲正好趁機乘涼，他感有趣的說：「老實說我有沒有尷尬，拍戲的話我就不會，但我平常不會這樣做啦（裸跑），那天拍戲的時候感覺很好，真的很涼爽，人生有多少次可以不穿褲子到處走，哈哈哈，但是有一個比較痛苦的點是，他們要幫我帶那個假的...（陽具），要求我要剃掉有關障礙物，之後就有點刺刺的，哈哈...可能那個算是比較痛苦的吧。」記者們笑問是否滿意道具的尺寸大小？和劇中角色於此幕被拍到有生理反應，記者就笑問劉俊謙是否真實演出，他就笑言：「難道是真的嗎？不會吧，不可能有人可以起飛那麼久嗎，哈哈，會頭暈的！」訪問內容愈趨大膽，令到在場人士聽畢都不禁一齊爆笑。

至於講到跟郭雪芙合作的感受，Terrance就直言非常爽，皆因有幸得到女神為他親手按摩，他稱：「覺得很爽很棒，她可以直接去做按摩師，因為雪芙給我的感覺是她沒有在演，她是真的去幫我按摩，每一個力度我都覺得很重，然後當導演喊Cut的時候，我就覺得，啊～可以再按多一點嗎？」而在劇中Terrance跟林柏宏是室友關係，林柏宏就表示：「我們就是劉俊謙把到郭雪芙的見證人，因為我們租的房間是一個合租雅房，所以我和張軒睿跟一群人在外面煮火鍋聊天，目睹劉俊謙帶郭雪芙回家，還聽到他們在房間的一些聲音，想笑又不能笑很痛苦。」Terrance亦有提到今次跟台灣的演員以及幕後人員都合作得非常愉快，又大讚劇組安排的膳食非常美味。

除了Terrance，以及這天出席記者會的幾位男神演員外，《此時此刻》雲集一班台灣演員，包括王淨、朱軒洋、郭雪芙、宋芸樺、吳慷仁、小S徐熙娣、林心如、林熙蕾、賈靜雯等，他們共同於劇中演繹十個都會愛情故事。

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為宣傳Netflix台劇《此時此刻》，修杰楷、林柏宏、曾敬驊、劉俊謙、張軒睿帥氣現身。

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林柏宏 劉俊謙 曾敬驊 張軒睿
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