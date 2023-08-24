Netflix影集｜全球百大美人NANA掀韓劇《假面女郎》熱潮

繼《黑暗榮耀》報，已上架的Netflix新韓劇《假面女郎》更多人談論，更被譽為本年度最佳韓劇。《假面》改編自19禁的南韓同名網絡漫畫，講述對外貌感到自卑的女上班族金貌美，每晚戴上面具進行網上直播的BJ活動，期間竟捲入意想不到的大事。她由一位公司小職員變成人氣直播主，最後以編號1047入獄，令觀眾極想知她在多張面孔背後的神秘故事。

整容前後的選角 劇中3位金貌美分別由3位女演員飾演，女新人李寒星飾演整容前的金貌美，寬眼高顴骨外形與漫畫角色近乎一樣，據聞由1,000人試鏡選出來，其演技獲外界好評。高賢廷飾演囚犯編號1047，沒有太多台詞的她以眼神表現高超演技。最受注目的金貌美，肯定是飾演直播主雅琳的美人林珍娜(Nana)，她就是整容後的金貌美，亦曾當選全球百大美人No.1的演員。

紋身偶像變最美演員 32歲的Nana在2009年參加亞洲超模大賽後入行，同年進入After School第3期成員。2010年與Lizzy、Raina組成After School分支女團Orange Caramel出道。翌年進軍日本並當上時裝節目《Tokyo Brandnew Girls》主持。Nana在2013年回歸團隊為新歌宣傳，錄影音樂節目後離開時摔下舞台，導致盆骨受傷，最後要暫停所有工作接受治療。同年12月被美國電影評論網站TC Candler選為全球百大美人第2位。

After School年代的Nana(左)。

連續兩年全球最美 Nana真正走紅於2014年的SBS綜藝節目《Show Champion》，不僅在國內人氣急升，更被上海東方衛視邀請演出綜藝節目《女神的新衣》，令大陸觀眾非常受落。同年再被TC Candler選為全球百大美人第1位，翌年再奪百大美人首位，連續兩年成為最美名人。Nana於2016年演出韓劇《The Good Wife》，憑劇中律師事務所的調查員角色贏得Aisa Artist Awards女新人賞。Nana今次演出《假面女郎》，令劇集更多人談論及收看。

TC Candler選出Nana為全球百大美人之首。