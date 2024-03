珍妮花取消巡迴騷

珍妮花洛庇絲即將舉行巡迴演唱會《This is Me…Now The Tour》,官方日前宣布取消7個地方演出,包括新奧爾良、休士頓、亞特蘭大等。據Ticketmaster網站聲明,已購票人士不用任何手續即可退票。珍妮花方面未有解釋為何取消7個地方演出。這位天后在2月推出新專輯《This Is Me…Now》時表示,這可能是她最後一張專輯。