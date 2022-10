就快萬聖節,各路恐怖片空群而出應節。憑2017年奇幻片《忘形水》(The Shape if Water)奪奧斯卡最佳導演的Guillermo del Toro,繼2019年推出恐怖劇集《Scary Stories to Tell in the Dark》後,最近為Netflix完成全新恐怖劇集《Guillermo del Toro’s Cabinet of Cuiosities》,近日推出全新預告。