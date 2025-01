憑浪漫喜劇片《情迷索瑪莉》(There’s Something About Mary)走紅,曾是荷李活最紅女星的金馬倫戴雅絲(Cameron Diaz),相隔10年拍攝Netflix新作《特務再出發》(Back in Action)。金馬倫這部復出作夥拍影帝占美霍士(Jamie Foxx)演特務。《特》片講述前中央情報局夫妻檔Matt(占士)和Emily(金馬倫)本過著退休生活,但突然被一群不速之客襲擊,被迫復出抗敵。