Netflix影集｜《First Love 初戀》秘事 拍攝歷時4年 滿島光指定要佐藤健

上月24日上架的Netflix人氣日劇《First Love 初戀》，可算是近日最具話題之作，無論是敘事手法、攝影技巧、取景地點及情節也是極高水準。綜合日媒報道，話你知關於《First Love》的數件秘事。
製作人坐的士聽《First Love》觸發開拍
現任日本Netflix高層的著名製作人坂本和隆，一次搭的士時聽到收音機正播放宇多田光的《First Love》，「邊聽邊憶起16歲時的學生時期，對我這個同時代出世的創作者來說，實在太有感覺，於是決定籌拍這劇集。」坂本和隆在籌拍過程至完成整套劇的後期工作，足足花了4年時間。
滿島光指定佐藤健主演
《First Love》劇本創作初期，已敲定由滿島光飾演女主角，眾人開始討論誰當男主角時，滿島光指定要佐藤健。她表示未有拍過純愛情劇，希望男主角有令人心跳加速的感覺，佐藤健正是最佳人選。至於飾演學生時期的男、女主角晴道和也英，木戶大聖與八木莉可子則是透過經理人公司選出。木戶大聖首次參演重要角色，滿島光親自教他演技，木戶表示，佐藤健也向他傳授了很多演出要訣。
擔心男女主角唔夾
《First Love》導演寒竹百合表示，佐藤健與滿島光是兩種不同類型的演員，前者是認真派；後者是自然派，喜愛即興，擔心兩人好唔夾。故此，在正式拍攝時，她要求佐藤健做出突然握住滿島光手的動作，希望令她冷靜地依照劇本來演。另外，滿島光在劇中經常幫襯的餐廳西洋軒，是一間確實存在的餐廳，位於北海道千歲市，創業逾70年，但該店其實並沒有供應滿島光愛吃的日式拿波里意粉，為劇情需要，劇組每次都要外賣意粉來拍攝。