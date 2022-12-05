Netflix影集｜《First Love 初戀》秘事 拍攝歷時4年 滿島光指定要佐藤健

上月24日上架的Netflix人氣日劇《First Love 初戀》，可算是近日最具話題之作，無論是敘事手法、攝影技巧、取景地點及情節也是極高水準。綜合日媒報道，話你知關於《First Love》的數件秘事。

製作人坐的士聽《 First Love 》觸發開拍 現任日本Netflix高層的著名製作人坂本和隆，一次搭的士時聽到收音機正播放宇多田光的《First Love》，「邊聽邊憶起16歲時的學生時期，對我這個同時代出世的創作者來說，實在太有感覺，於是決定籌拍這劇集。」坂本和隆在籌拍過程至完成整套劇的後期工作，足足花了4年時間。

滿島光指定佐藤健主演 《First Love》劇本創作初期，已敲定由滿島光飾演女主角，眾人開始討論誰當男主角時，滿島光指定要佐藤健。她表示未有拍過純愛情劇，希望男主角有令人心跳加速的感覺，佐藤健正是最佳人選。至於飾演學生時期的男、女主角晴道和也英，木戶大聖與八木莉可子則是透過經理人公司選出。木戶大聖首次參演重要角色，滿島光親自教他演技，木戶表示，佐藤健也向他傳授了很多演出要訣。