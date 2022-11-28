Netflix影集｜《First Love》的八木莉可子與《初戀》的滿島光

《First Love 初戀》是近來最多人談論的日劇。

Netflix現時最具人氣的日劇，首推剛上架的《First Love 初戀》，故事啟發自歌姬宇多田光於1999年推出的成名作《First Love》，以及2018年歌曲《初戀》，演員包括佐藤健、滿島光、八木莉可子、向井理、夏帆等，歌曲帶出1998年至今橫跨20年的愛情故事，劇集的敘事手法、拍攝技巧、配樂也是高水準，加上兩位女主角八木莉可子與滿島光的甜美及演技，吸引大批港日台煲劇迷追捧。

寶礦力少女驚為天人 《First Love》代表著劇中女主角年輕時的初戀，由現年21歲女星八木莉可子飾演。寶礦力水特盛產美少女，昔日的宮澤理惠、山口紗彌加也是憑著寶礦力廣告走紅。擁有170cm身高的八木，在2015年參加模特兒比賽以水原希子師妹身份出道，立即獲寶礦力睇中成為廣告主角。廣告甫推出獲傳媒評為僅次於「千年一遇」橋本環奈的超級美少女。之後參加人氣少女雜誌《Seventeen》模特兒選拔賽，最後獲選專屬模特兒。八木因專注學業，影視作品不多，今年拍攝《First Love 初戀》令她備受注目。