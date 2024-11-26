Netflix推薦2024｜必煲話題劇集：《影后》、《貞淑的推銷》、《浮游先生》、《再見的延續》、《情約明年聖誕》

2024年轉眼就已到11月，近日Netflix推出多套話題之作，包括台灣、韓國、日本及美國等等。以下Yahoo!為大家不含大量劇透介紹近日這5套大熱劇，未知大家又煲過多少套劇呢？
1. 影后
Netflix台劇《影后》上架後一度成為平台榜首，引起不少網民熱議，開播至今仍未跌出十大！劇集由嚴藝文執導，謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等多名實力派演員主演。
故事以演藝圈生存實錄為主軸，一幕幕揭露女演員們光鮮亮麗背後，要在娛樂圈生存大秘密和辛酸。一眾影后面對作為「女演員」同時又是「女人」的身份，面臨關於愛情、親情、友情、自我等等人生課題，展現「戲如人生，人生如戲」的思考和感觸。劇情寫實之餘又笑中帶淚，難怪如此熱門！
2. 貞淑的推銷
講到本年度最爆笑的韓劇，應該非《貞淑的推銷》莫屬了吧！眾多網民看完後都指捧腹大笑，而且劇情有趣，亦獲得不少評論的大力稱讚和觀眾好評。
《貞淑的推銷》改寫自真人真事，是曾經發生過的歷史呢！故事改編自2016年的英國ITV電視劇《相見恨晚》（Brief Encounters），取材自英國情趣玩具和內衣零售商「Ann Summers」銷售員的經歷。
故事設定而在1992年韓國農村，4名原本普通的家庭主婦，因為各自的原因，開始加入向逐家逐居推銷由外國進口情趣用品的行業。她們從一開始的尷尷尬尬，到後來情趣用品賣到缺貨，更發現了自己除了作為妻子、母親之外，在經營自己一番事業中找消失已久的光彩。她們也學會女人不需要靠男人，亦能自立自強的道理，一點一滴的成長和4人日益增進的友情，也讓觀眾看著笑著就眼泛淚光了呢！
當中最網民大力稱讚的是，劇中各個角色在推銷情趣玩具及內衣時，大膽談及性卻不令人討厭，臺詞露骨有趣卻不低俗，只有笑到停不下來的份！
3. 浮游先生
曾執導《少年法庭》的導演洪鐘燦執導，與《雖然是精神病但沒關係》的編劇Cho Yong （조용）聯手搭檔製作韓劇《浮游先生》，並由禹棹奐及李瑜美主演。
因失誤而出生的男人「海潮」，在人生最後的旅程中，與世界上最不幸的女人「在美」，被迫強制同行，兩人成為一對歡喜冤家，一同經歷：浪漫、爭吵、「互咬」，甚至海潮被在美一腳踹到了水中。究竟，一個漂泊的靈魂，一場搶婚行動，加上一趟「最後之旅」。這樣的組合，會發展怎樣的結局呢？
整齣劇洋溢著黑色幽默荒誕感，有趣又溫馨的故事卻讓觀眾都追看得欲罷不能，看到一集接一集！
4. 再見的延續
純愛日劇《再見的延續》由有村架純和坂口健太郎主演，這次更是二人第四度合作，粉絲很希望這次二人能擁有一個絕美Happy Ending！
劇情講述痛失愛人的佐惠子（有村架純飾），遇見身體裡裝著愛人心臟的男子—成瀬（坂口健太郎飾）。冥冥之中，佐惠子和成瀬相遇，成瀬開始感受到雄介的記憶在心中慢慢甦醒。「再見」可以是告別，也可以是重逢，到底兩人會如何面對複雜的情感及內心真實的感受？
米津玄師更為《再見的延續》創作主題曲〈Azalea〉，配上上北海道及夏威夷的美景及淒美愛情故事，想定能為大家冰冷的冬天帶來一點點的溫暖！
5. 情約明年聖誕
臨近聖誕想看套應節劇集嗎？愛情喜劇《情約明年聖誕》可能是你的選擇！初上榜即錄得近2000萬觀看次數，不單成為英語電影收視榜冠軍，同時亦是上星期全球最多人收看的影視節目成榜首！
《情約明年聖誕》敘述一名超級戀愛腦的女子—蕾拉一心想和夢中情人譜出浪漫戀曲，而真命天子就在「五韻團」聖誕演唱會等著她。可惜天意弄人，門票都已完售，她只得在紐約市東奔西跑，展開搶票求愛大作戰！
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈