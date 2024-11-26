Netflix推薦2024｜必煲話題劇集：《影后》、《貞淑的推銷》、《浮游先生》、《再見的延續》、《情約明年聖誕》

2024年轉眼就已到11月，近日Netflix推出多套話題之作，包括台灣、韓國、日本及美國等等。以下Yahoo!為大家不含大量劇透介紹近日這5套大熱劇，未知大家又煲過多少套劇呢？

故事以演藝圈生存實錄為主軸，一幕幕揭露女演員們光鮮亮麗背後，要在娛樂圈生存大秘密和辛酸。一眾影后面對作為「女演員」同時又是「女人」的身份，面臨關於愛情、親情、友情、自我等等人生課題，展現「戲如人生，人生如戲」的思考和感觸。劇情寫實之餘又笑中帶淚，難怪如此熱門！

2. 貞淑的推銷

講到本年度最爆笑的韓劇，應該非《貞淑的推銷》莫屬了吧！眾多網民看完後都指捧腹大笑，而且劇情有趣，亦獲得不少評論的大力稱讚和觀眾好評。

《貞淑的推銷》改寫自真人真事，是曾經發生過的歷史呢！故事改編自2016年的英國ITV電視劇《相見恨晚》（Brief Encounters），取材自英國情趣玩具和內衣零售商「Ann Summers」銷售員的經歷。

故事設定而在1992年韓國農村，4名原本普通的家庭主婦，因為各自的原因，開始加入向逐家逐居推銷由外國進口情趣用品的行業。她們從一開始的尷尷尬尬，到後來情趣用品賣到缺貨，更發現了自己除了作為妻子、母親之外，在經營自己一番事業中找消失已久的光彩。她們也學會女人不需要靠男人，亦能自立自強的道理，一點一滴的成長和4人日益增進的友情，也讓觀眾看著笑著就眼泛淚光了呢！

當中最網民大力稱讚的是，劇中各個角色在推銷情趣玩具及內衣時，大膽談及性卻不令人討厭，臺詞露骨有趣卻不低俗，只有笑到停不下來的份！