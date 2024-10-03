Netflix攞獎劇《馴鹿寶貝》癡女原型巨額索償 Netflix提出撤銷訴訟遭法院駁回

Netflix人氣美劇《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)早前在第76屆艾美獎頒獎禮上成為贏家之一，在迷你劇及電視電影組別中掃走最佳迷你劇、最佳男主角及最佳女配角共6個獎項。全七集的《馴鹿寶貝》自今年4月上架引起話題，故事改編自蘇格蘭演員理查蓋德(Richard Gadd)聲稱被癡女跟蹤及騷擾4年的親身經歷，38歲重磅女星潔西卡甘寧(Jessica Gunning)在劇中演活角色Martha Scott，而此角的真實原型是蘇格蘭律師Fiona Harvey，月前她不滿自己的形象被扭曲，因此對Netflix提出誹謗訴訟，要求巨額賠償。

原告 收死亡恐嚇

Fiona Harvey曾上英國名主持Piers Morgan節目反擊，否認有騷擾Richard Gadd，並入稟起訴Netflix誹謗、侵犯私隱等，要求賠償1.7億美元！針對Fiona Harvey的控訴，Netflix曾向法院提出撤銷訴訟，不過美國加州地方法院的法官裁定女方可以繼續對Netflix提出誹謗訴訟。法官在裁決中指出，雖然Fiona Harvey的行為確實應受譴責，但劇中的Martha Scott形象比現實中的Fiona Harvey更具侵略性，劇中的女角色被描繪成已定罪的罪犯，這在觀眾心中會產生不同的認知。法官還強調，Netflix把劇集形容為「真實故事」，而自從《馴鹿寶貝》上架後，Fiona Harvey接連收到死亡恐嚇，故就其誹謗指控，法官決定她可繼續進行法律程序。