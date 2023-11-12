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娛樂
2023-11-12 17:02:51

Netflix新戲︱David Fincher新作《殺手》 觀眾評價兩極嫌劇情似《殺神》

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《殺手》的電影海報。

《七宗罪》、《搏擊會》導演David Fincher，最新的驚悚動作電影《殺手》(The Killer)早前在Netflix上映，這是他繼2020年《曼克》(Mank)後的新作。電影找來《異形：聖約》、《變種特攻：異能第一戰》的男演員米高法斯賓達(Michael Fassbender)擔任男主角，劇情描述一名殺手，在完成一個驚險任務之後，展開一場全球獵殺行動。他堅稱這是為了成全大局，但在過程中必須面對他的僱主和自己的內心。

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David Fincher與《殺手》的台前幕後出席宣傳活動。

影評人評價算正面

在影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)，成功獲得86%的新鮮度，這表明大部分影評人，對這部電影持有正面評價。觀眾的評價則為72%，意味著觀眾對這部電影的評價，略低於影評人的評價。從詩論區的留言看到，觀眾雖然彈電影的題材老套，但某些情節仍能帶來新鮮，而且對白與導演手法尚算機智，還有突如其來的驚喜，都為觀賞過程帶來樂趣，米高法斯賓達的演出，亦受到觀眾高度讚揚。

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部份觀眾認為《殺手》有點像奇洛李維斯主演的《殺神》。

整體只算正常發揮

至於負評方面，一些觀眾認為在《殺手》裡，儘管Michael Fassbender的表演出色，但這部電影似乎給人一種似曾相識的感覺，因此觀賞時特別感到劇情空洞且毫無新意。還有部份觀眾稱，這部電影顯示出David Fincher並沒有持續突破自己，只是正常發揮罷了，甚至有觀眾認為這齣影集，只是奇洛李維斯主演的《殺神》系列電影精簡版。

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David Fincher始終有班忠實fans。

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Michael Fassbender的演出評價正面。

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