Netflix新片《鐵路夢影》今上架 祖爾艾哲頓人父角度代入主角內心世界｜美國直擊

由Clint Bentley執導的新片《鐵路夢影》（Train Dreams）今日在Netflix上架，電影改編自Denis Johnson的2011年得獎小說；故事發生在20世紀初期的美國，描述一名伐木工人為了工作常要離開妻兒，從巨變時代體會人生甘苦。 《鐵路夢影》由祖爾艾哲頓（Joel Edgerton）、菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）合作，還有好戲之人William H. Macy、Clifton Collins Jr.等演出。Netflix為該片在荷李活的Aster酒店內舉行記者會，《am730》被邀請到場採訪，導演Clint Bentley表示很喜歡這故事的氛圍帶點像夢境與現實的感覺，也適合拍一些大自然的場面。導演表示：「大部份的拍攝工作均在戶外，有時候天氣的轉變不能控制，例如一天我們打算拍一場戲是希望有很好的陽光，但是下起大雨，我們仍繼續努力拍攝，幸好演員們也欣然參加，讓天氣成為故事背景之一，令到故事情節更動人。我也在後期加上VFX製作，希望觀眾們能感受到故事的角色是跨越了八年的時間。」問到Clint由祖爾艾哲頓扮演片中主角Robert是否真的遇到女兒時，他表示每位觀眾都有他們的想法，不會刻意去解釋，讓觀眾們去感受和帶出一些討論。

欣賞拍檔 答允演出 至於主角祖爾艾哲頓則表示自己當了父親後，才能認真地明白到Robert這一角的內心世界，他認為：「現在我明白作為父母會如何去保護子女，也明白到作為一名父親會為兒女們緊張和很害怕會失去他們的心情，跟片中Robert一樣會有很失落的感覺。另外，片中也表達災難時大家要用善良的心去幫助大家，對生命的意義更感寶貴。今次我很欣賞Clint的作品和可以跟菲莉絲迪鍾斯合作，所以答應演出。」