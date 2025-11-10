Netflix發放1.16億獎金給SONY 表彰《Kpop 獵魔女團》打破多項收視

Netflix最近向SONY影業(Sony Pictures)支付約1,500萬美元(約1.16億港元)獎金，表彰旗下原創動畫電影《Kpop 獵魔女團》(KPop Demon Hunters)打破多項收視紀錄，並取得超高人氣。這部動畫作品在全球引發熱潮，成為Netflix首部92天內累計觀賞次數突破3億電影，甚至超越《魷魚遊戲》第一季，成為Netflix史上票房最高影集。

續集已經火速製作中 《Kpop 獵魔女團》講述韓國偶像團體HUNTR/X成員Rumi、Mira和Zoey如何用歌聲拯救世界，保護靈魂免受邪靈侵害。影片以韓國首爾著名地標為背景，巧妙融合K-Pop元素，贏得全球觀眾的喜愛。該片主題曲《Golden》同樣備受矚目，登上Billboard排行榜榜首多個星期，還獲得格林美獎5項提名，包括年度歌曲獎，對於一部動畫主題曲來說實屬罕見。

由於《Kpop 獵魔女團》巨大成功，製作團隊最近宣布即將製作續集。據美國媒體《Variety》報道稱，Netflix和SONY已簽署續集合同，目標在2029年上映。考慮到動畫製作的周期較長，這項協議達成顯示雙方對這部作品充滿信心，fans均期待這部作品續集的推出。