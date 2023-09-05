Netflix矚目劇《此時此刻》起用20位重磅演員 小S時隔10年拍台劇情挑吳慷仁

Netflix今日（5日）宣布非典型都會愛情台劇《此時此刻》，將安排在今年秋冬全球獨家上線。劇集分成十個單元、十個愛情故事，在出乎意料的瞬間，發生唯美的愛情篇章，每一集數都能有不同的療癒情節。《此時此刻》除了意想不到的愛情發展，更有意想不到的華麗選角安排，涵括影視主持三大領域黃金卡司，包括王淨、朱軒洋、郭雪芙、劉俊謙、林柏宏、Lulu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、張軒睿、楊銘威、宋芸樺、林哲熹、吳慷仁、小S徐熙娣、修杰楷、劉品言、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊，共同詮釋屬於台灣都會的十種愛情故事。

《華燈初上》班底 總製作人戴天易分享創作過程：「《此時此刻》是我們和編劇杜政哲在《華燈初上》拍攝時期再度攜手合作開發的原創劇本，當時台灣歷經了幾個月的隔離，我們發現雖然『人們之間的距離改變』了，卻產生了不同的關係連結，也因為隔離多了很多時間在家追劇，我們也開始重新探討台灣的影視作品，這幾年百花齊放就獨缺當年偶像劇最盛行時期的『都會愛情』題材，因此決定開始發展這個跟疫情有關的愛情故事，並從一開始就鎖定跟Netflix合作，希望能將這部「非典型都會愛情劇」推向國際，豐富台劇在國際視野的多樣面貌。」

一共十個單元 首次擔任影集製作人的修杰楷坦言製作過程所遇到的最大挑戰，是這次一共有十個單元和五位導演，每位導演都有不同的風格、編劇也有不同的想法，要融合大家的意見其實有一定的挑戰在，同時也表示：「非常感謝演員們很配合拍攝，甚至當時正是在疫情期間，很多時候檔期的調配很辛苦 ，但最後都很有效率地完成，這些雖是挑戰卻也很難忘。」同時表達很開心即將能和全球觀眾分享，這十個風格很不同，卻都同樣觸及真心的愛情故事。對於和首次挑戰製作人身份的修杰楷合作，總製作人戴天易讚賞表示：「跟修杰楷認識好久了，這幾年他也一直在嘗試跨足『製作』的領域，製作考慮的面向要比演員更全面，很多時候必須『當機立斷』地做最有利於團隊的選擇，這點我覺得修杰楷做得很恰當，甚至不惜幫團隊跟老婆賈靜雯溝通殺價。」