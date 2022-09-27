Netflix節目巡禮披露《天才少女福爾摩斯2》《Emily in Paris 3》映期

大台有節目巡禮，Netflix作為串流大台，一樣有！佢地嘅新片新劇多到咁，更加要有個預告大會俾fans。節目名叫TUDUM，咪就係開Netflix聽到嗰2下鼓聲囉。

天才少女福爾摩斯2 （Enola Holmes)

以福爾摩斯妹衍生嘅故事，拍法幽默但推理情節同樣出色，難怪有續集。今集繼續由Millie Bobby Brown演Enola，佢會自立門戶開偵探社，同樣有自己搞生意嘅煩惱 — 阿客，你喺邊？11月4日上架。

今際之國的闖關者 第2 季

第一季驚為天人，唔少人甚至覺得同樣係玩致命遊戲嘅橋段，《今》好睇過全球大熱嘅《魷魚遊戲》。由「超級」預告片睇，今集畫面依然凌厲，仲有埋山下智久。官方上架日期係12月，放假機票勁貴都唔怕冇節目。

驚天營救2

TUDUM發布嘅預告片似係一條分幾鐘嘅製作特輯，足夠睇晒特技、飛車、打鬥場面有幾搏有幾爆，包括直昇機喺行駛中嘅火車頂降落，完全捉到觀眾心態。暫定下年有得睇，你有足夠時間換過套音響或者headphone，俾呢套戲嚟炸機。

Emily in Paris 3

一如舊年，今年Emily又係喺12月下旬同姊妹們一齊過法式旋轉聖誕。你想要嘅當然繼續有，靚人靚景靚衫靚仔，同埋「茶味濃郁」嘅Emily。

木偶奇遇記

喺TUDUM公開嘅片段，大半係介紹點樣製作呢套定格動畫，片尾有少少電影片段，淨係啲角色人偶已經好花工夫去整，更何況要拍埋戲？由Guillermo del Toro執導，奇思妙想唔少得，12月戲院同Netflix同步上畫，呢套想入戲院睇wor！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載