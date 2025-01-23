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娛樂
2025-01-23 14:01:16

Netflix節目《璀璨帝國》名媛Lynn Ban滑雪遇意外離世 終年52歲

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Netflix真人騷節目《璀璨帝國：紐約篇》名媛Lynn Ban不幸離世，終年52歲。

Netflix真人騷節目《璀璨帝國：紐約篇》名媛Lynn Ban不幸離世，終年52歲。

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Netflix真人騷節目《璀璨帝國：紐約篇》（Bling Empire: New York）的亞裔名媛Lynn Ban，於本周一（20日）傳來離世消息，Lynn Ban的死訊已獲其兒子證實。

終年52歲的Lynn Ban，本身是位珠寶設計師，在當地的名人界頗有名氣，跟樂壇天后Rihanna更屬好友，她的IG可以發現不少跟Rihanna合照。據Lynn Ban兒子Sebastian在社交網透露，母親是於數星期前滑雪時遇意外導致腦出血，當時已接受腦部緊急手術，而經過手術後，Lynn Ban曾一度清醒，更於12月31日在社交網上載接受完開腦手術後的照片，她留言指事發時自己有戴頭盔，並形容一眨眼人生就改變，揚言康復路相當漫長，可惜時隔三星期，兒子在母親的IG發文公開噩耗，並貼出多張母子昔日的溫馨合照。

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Lynn Ban(右)曾在Netflix真人騷節目《璀璨帝國：紐約篇》中登場。 《璀璨帝國：紐約篇》眾拍檔亦有留言哀悼Lynn Ban。 Lynn Ban的死訊已獲其兒子證實。 Lynn Ban滑雪遇意外後本周獲證實不幸離世，終年52歲。

Rihanna、Katy Perry留言悼念

Lynn Ban的死訊在香港時間昨晚公布後，圈中好友Rihanna、Katy Perry等均有在Lynn的IG留言悼念，當中Rihanna表示對好友離去大受打擊，她寫：「Lynn，你永遠是我們的仙女救星！永遠愛你！不敢相信我在留言區寫下這些說話！謝謝你帶給我們的所有歡樂！」此外，《璀璨帝國：紐約篇》一眾拍檔亦有留言哀悼。

Lynn Ban死訊公布後，Rihanna、Katy Perry均留言悼念。 Lynn Ban跟樂壇天后Rihanna屬囤中好友。 Lynn Ban的IG可以發現多張跟Rihanna合照。 Lynn Ban與Rihanna相當老友。 Lynn Ban上月滑雪時遇意外導致腦出血，當時已接受腦部緊急手術。 Lynn Ban手術後曾清醒更新社交網，更在病床分享自拍照。

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