Netflix節目《璀璨帝國》名媛Lynn Ban滑雪遇意外離世 終年52歲

Netflix真人騷節目《璀璨帝國：紐約篇》（Bling Empire: New York）的亞裔名媛Lynn Ban，於本周一（20日）傳來離世消息，Lynn Ban的死訊已獲其兒子證實。

終年52歲的Lynn Ban，本身是位珠寶設計師，在當地的名人界頗有名氣，跟樂壇天后Rihanna更屬好友，她的IG可以發現不少跟Rihanna合照。據Lynn Ban兒子Sebastian在社交網透露，母親是於數星期前滑雪時遇意外導致腦出血，當時已接受腦部緊急手術，而經過手術後，Lynn Ban曾一度清醒，更於12月31日在社交網上載接受完開腦手術後的照片，她留言指事發時自己有戴頭盔，並形容一眨眼人生就改變，揚言康復路相當漫長，可惜時隔三星期，兒子在母親的IG發文公開噩耗，並貼出多張母子昔日的溫馨合照。