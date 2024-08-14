Netflix話題劇《地面師》引起迴響 風騷秘書原來係「AV李嘉欣」

Netflix日劇《地面師》集合一眾好戲之人，陣容計有綾野剛、豐川悅司、北村一輝、小池榮子等，還有山田孝之驚喜獻聲，擔任每集開場時的旁白一職，加上劇集參考自日本的真實詐騙個案，上架後立即引起熱烈迴響。
由大根仁執導的《地面師》話題十足，不僅聚焦真實社會議題，更涉及到日本大型企業的醜聞，籌拍初時遭當地電影公司及電視台拒絕合作，直到大根仁導演找上Netflix，《地面師》才得以拍成七集連續劇。
在劇中後半部登場的風騷秘書，由於外型美艷，加上又有大尺度激情戲份，立即引起觀眾討論，紛紛問起「社長秘書是誰」，原來是此角是由AV女優美乃雀飾演。報稱28歲的美乃雀擁有G Cup上圍，標緻容貌及魔鬼身材，出道時被形容為「性愛女神下凡」，而且更曾被網民封為「AV李嘉欣」。
美乃雀在《地面師》中飾演的索女秘書，根據原作小說的人設，是靠出賣肉體在職場獲得上位機會，雖然美乃雀在劇中出場畫面不多，但一幕她被上掀衣裙，纖腰被男人摟住，傲人雙峰貼近落地窗，瘋狂發出嬌喘聲，激情橋段令人印象深刻。美乃雀曾經成為新聞人物，2023年元旦一度傳出婚訊，對象是諧星田淵章裕，不過男方透過YouTube拍片否認結婚消息，目前美乃雀仍然未婚，自從參演的《地面師》在全球上架後，令她從暗黑界得以冒起，知名度大幅飆升。