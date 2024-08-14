Netflix話題劇《地面師》引起迴響 風騷秘書原來係「AV李嘉欣」

Netflix日劇《地面師》集合一眾好戲之人，陣容計有綾野剛、豐川悅司、北村一輝、小池榮子等，還有山田孝之驚喜獻聲，擔任每集開場時的旁白一職，加上劇集參考自日本的真實詐騙個案，上架後立即引起熱烈迴響。

由大根仁執導的《地面師》話題十足，不僅聚焦真實社會議題，更涉及到日本大型企業的醜聞，籌拍初時遭當地電影公司及電視台拒絕合作，直到大根仁導演找上Netflix，《地面師》才得以拍成七集連續劇。