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娛樂
2024-03-06 16:04:05

Netflix︱新戲《路基完》演難民 宋仲基談當爸後生活

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宋仲基今早於首爾三清洞接受媒體採訪，宣傳新戲《路基完》。

韓國38歲男演員宋仲基，近日參演了金熙珍導演的新戲《路基完》(My Name is Loh Ki-wan)，戲中飾演脫北者路基完，以難民身份前往比利時，奮戰尋求居留時，當中所遇到的愛情故事。今早宋仲基於首爾三清洞接受媒體採訪，大談與英國籍懷孕妻子Katy，一起留在匈牙利拍攝《路基完》的種種。

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宋仲基受訪時大談與妻子Katy的相處。

路基完在電影中過著艱難的生活，但宋仲基現實中卻過著幸福家庭生活，讓人好奇現實與電影中角色之間的差距，他說：「當時我的太太正在懷孕，沒有戲拍時多數陪伴著對方，我不是一個感情起伏很大的人。」他又指自己是那種不願意被事情左右的人，無論事情好壞，傾向隨遇而安。

談到Katy為眾演員煮意大利麵，宋仲基大笑道：「最喜歡的是趙漢哲。」他稱與女主角崔成恩有非常多的對手戲，在匈牙利布達佩斯待了5個月，並沒有四周圍旅遊，「我是主演，不應該出現意外，不應該受傷，要好好應付拍戲，堅持拍攝時間，我幾乎用製片人的心態去拍此片。」宋仲基稱，因為太擔心所以無法享受異鄉美景，「我的無法享受懷孕了，最重要的事是照顧她。我的處境並不輕鬆。」

 

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宋仲基戲中飾演脫北者路基完，以難民身份在比利時居留。

至於成為父親後，對於選擇工作的變化，他說：「其實一切都沒有改變。正如我之前所說，我不知道自己已經改變，還是其他人對我的看法有所不同，我認為我還是一樣。就算成為父親，仍是已往的宋仲基。」對於公眾對他的家庭生活非常關心，他說：「關注並不會令我產生壓力，雖然當藝人的壓力還是有的，但並不能對我產生困擾。」宋仲基指，他不愛展示自己的日常生活，而且享受順其自然，又指身為演員最重要是演好每一齣作品。

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新戲宋仲基一改靚仔形象，扮演脫北者。

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