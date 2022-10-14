Netflix 11月推有廣告版服務 月費平3成 香港未有計劃推出

今次Netflix可以話係搶對手Disney+頭啖湯，事關「迪記」早前宣布喺12月8號推出呢款帳戶，收費7.99美元，而原有基本月費就加價至＄10.99。

一直有傳串流平台Netflix會推出加插播放廣告嘅平價版帳戶，今日終於有聲氣！Netflix宣布11月開始，美加日韓等市場將會有呢種插播廣告嘅月費計劃，美國收費6.99美元，比最基本類型月費平3成。至於近年好多香港人「搬」去住嘅英國，就會喺11月10號推出。

Netflix重頭戲《神探白朗2》將會喺播放正片前出廣告

Netflix高層透露，無論係睇劇定係睇電影，都會中間插廣告，大約係一個鐘頭內容入面有4－5分鐘廣告。高層仲話而家啲廣告位已經賣晒，真正「生意好呀」。

睇戲中間播廣告，咪好似睇「明珠930」？Netflix高層話會盡量安排新片嘅廣告只係喺正片前播，希望保留最好觀影體驗。不過使用「廣告版」帳戶，有大約5－10％節目由於版權問題，係會冇得睇，而且呢類帳戶唔可以download節目，畫質亦只係720p。

疫情過後，Netflix面對訂戶下跌嘅情況，股價亦都不濟咗好一段時間。而家西方國家通漲厲害，推出呢種平版account，時機剛剛好。

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