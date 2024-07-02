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娛樂
2024-07-02 14:37:38

Netlfix男男真人騷《夏日咖啡男友》下周開播 9位同志身份曝光 (有片)

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Netlfix同志真人騷《夏日咖啡男友》將於下周起開始上架。

Netlfix同志真人騷《夏日咖啡男友》將於下周起開始上架。

Netlfix宣布本月推出同志戀愛真人騷《夏日咖啡男友》（The Boyfriend），安排9位男同志到海邊的「綠色小屋」同居1個月，更會輪流在咖啡車上工作，建立出意想不到的深厚關係。10集的《夏日咖啡男友》將於79日起逢星期二更新兩集，本次參與節目的戀愛觀察員包括MEGUMI、青山黛瑪、變裝皇后Durian Lollobrigida及《雙層公寓》主持之一的德井義實，四人昨日出席記者會為節目宣傳。

 

《夏日咖啡男友》四位戀愛觀察員德井義實、MEGUMI、青山黛瑪、變裝皇后Durian Lollobrigida昨日現身宣傳。

《夏日咖啡男友》四位戀愛觀察員德井義實、MEGUMI、青山黛瑪、變裝皇后Durian Lollobrigida昨日現身宣傳。

近日，《夏日咖啡男友》的9位成員已揭開神秘面紗，年齡介乎22歲至36歲，計有大學生及GOGO Dancer等職業，當中更有來自台灣、韓國及巴西的代表，節目由《雙層公寓》（Terrace House）監製太田大擔任執行製作人，故節目被視為「同志版雙層公寓」。製作方表示，《夏日咖啡男友》不僅以製作戀愛真人騷的方向硬銷浪漫，也希望能夠讓觀眾與成員們共同成長，希望這是一個讓人感受愛與被愛的節目。剛曝光的宣傳片，《夏日咖啡男友》的9位成員中以27歲日本料理主廚KAZUTO最受注目，節目未上架已被封為理想男友。

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Netlfix宣布本月推出同志戀愛真人騷《夏日咖啡男友》。 《夏日咖啡男友》的9位成員已揭開神秘面紗。 27歲KAZUTO是位日本料理主廚。 36歲的USAK職業是GOGO Dancer。

《夏日咖啡男友》成員資料

ALANIT/來自巴西 (29)
DAI，大學生（23歲）
GENSEI，髮型師/來自台灣 (34)
IKUO，餐廳工作人員 (22)
KAZUTO ，日本料理主廚 (27)
RYOTA，模特兒、咖啡店店長 (28)
SHUN，藝術家 (23)
TAEHEON，設計師/來自韓國 (34)
USAKGOGO Dancer (36)

《夏日咖啡男友》安排9位男同志到海邊的「綠色小屋」同居1個月。 《夏日咖啡男友》安排9位男同志到海邊的「綠色小屋」同居1個月。 《夏日咖啡男友》安排9位男同志到海邊的「綠色小屋」同居1個月。 《夏日咖啡男友》安排9位男同志到海邊的「綠色小屋」同居1個月。
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