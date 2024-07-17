New Bomb音樂會｜許靖韻預告泳衣上陣 VIVA被曾傲棐挑機跳唱

「New Bomb音樂會」早前公布泳兒(Vincy)率領同門師弟洪助昇（Aiden）、黃明德（Dark）及黎展峯（Andy）第一擊後，今日公布由許靖韻(Angela)聯同Arvin曾傲棐及女團VIVA及接力演出第二場。

音樂會於全新場地海洋公園水上樂園的「Aqualand」舉行，Angela坦言享受戶外騷演出，可與樂迷更近距離按觸：「之前收到嗰三套泳衣都試過晒，暫時都Fit嘅！不過我騷前我都唔敢食太多嘢，要保持最佳身型同大家見面。 早排為咗巡迴音樂會買咗支新電結他，希望可以練多啲歌，到時同band一齊喺台上面夾嘢，畀一個熱辣辣嘅夏天大家。」