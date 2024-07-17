New Bomb音樂會｜許靖韻預告泳衣上陣 VIVA被曾傲棐挑機跳唱

「New Bomb音樂會」早前公布泳兒(Vincy)率領同門師弟洪助昇（Aiden）、黃明德（Dark）及黎展峯（Andy）第一擊後，今日公布由許靖韻(Angela)聯同Arvin曾傲棐及女團VIVA及接力演出第二場。
音樂會於全新場地海洋公園水上樂園的「Aqualand」舉行，Angela坦言享受戶外騷演出，可與樂迷更近距離按觸：「之前收到嗰三套泳衣都試過晒，暫時都Fit嘅！不過我騷前我都唔敢食太多嘢，要保持最佳身型同大家見面。 早排為咗巡迴音樂會買咗支新電結他，希望可以練多啲歌，到時同band一齊喺台上面夾嘢，畀一個熱辣辣嘅夏天大家。」
以勁舞震撼眼球
問到VIVA可會跟Angela一樣泳衣上陣，VIVA笑言要反其道而行，穿型格皮褸，「視覺上嘅震撼係講緊跳舞，因為嚟緊我哋就會推出第二首歌，我哋喺新歌MV入面嘅造型都係以型格皮褸亮相，歌曲嘅節奏同埋喺舞蹈編排上會比第一首歌強烈好多，曲風啱晒戶外show，至於衣著⋯⋯等我哋四個投票決定，希望到時俾到驚喜大家。」
busking出身唔怕熱
今年出道的曾傲棐(Arvin)首次為戶外音樂會演出，他正苦惱歌單安排：「因為我同VIVA都唔係好多自己歌，所以都懊惱緊cover啲乜嘢歌，不過方向都係配合番夏日主題。」Arvin又笑言可能玩跳唱，實行向VIVA挑機。Busking出身的他自言習慣外戶表演不怕熱，呼籲大家在他的社交平台留言點歌，會盡量滿足歌迷要求。