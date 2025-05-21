New Jeans即將回歸？ Emotional Oranges分享與Danielle合照後即刪

韓國女子組合New Jeans的成員Danielle，近日在網上引發一場小風波。她發布了一條暗示即將展開個人活動的帖，卻又在瞬間刪除，fans們疑惑地詢問：「這究竟是甚麼回事？！」
美國R&B混音二人組Emotional Oranges，周一的時候在網上分享了一張與Danielle的合照。在照片中，Danielle身穿牛仔褲和藍色外套，搭配一副有型有款的太陽眼鏡，坐在音樂工作室的椅子上，神情自信。
而Emotional Oranges的成員Azad Right，則在Danielle旁邊用仰慕的目光注視著她，彷彿在說「這位小姐太有魅力了」更有趣的是，他還在帖子中使用了象徵情感橙的橙色表情符號，和象徵New Jeans fans的兔仔表情符號，還附上發文：「給我們一些時間，夥計們，它即將到來。」似乎在暗示他們合作的新歌即將推出。不過，這則帖子卻在不久後便被刪除，令人摸不著頭腦！
網友猜測，有可能與New Jeans和所屬公司ADOR之間的法律糾紛有關。New Jeans在去年11月單方面宣布，與ADOR解除合約，開始以NJZ之名不斷進行獨立活動，而非ADOR的商標名稱New Jeans。3月21日，韓國法院還接受了ADOR的請求，對5位女孩發出禁令，以保留經理人公司的利益，並禁止成員獨立進行任何活動。
所以Danielle的神秘舉動，原是Emotional Oranges幫Danielle的家姐Olivia Marsh製作歌曲，可能引起軒然大波，急得Azad Right今日早上再發一帖，並解釋道：「guys there’s no dani collab i was just helping produce a song for livvie ! sorry if we caused any confusion but that genuinely wasn’t the intention.(老友們，我沒有與Danielle合作，只是在幫忙Olivia製作一首歌！如果我們給你造成了任何混淆，我們深感抱歉。)」