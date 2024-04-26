NewJeans之母閔熙珍被控奪權　點解同母公司反目？仲請巫師陷害BTS？

韓國娛圈呢期最爆新聞，應該係女團NewJeans幕後推手、娛樂公司ADOR高層閔熙珍，被爆有意策動叛變令ADOR脫離母公司HYBE，而HYBE亦指閔熙珍瀆職而要求閔辭職。終於閔熙珍尋日舉行記者會，瘋狂爆粗兼瘋狂爆料，反指HYBE對佢打壓，成為網上最熱話題。
以下係呢次事件小筆記 －
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閔熙珍2002年喺韓國藝能界巨企SM娛樂擔任平面設計師，後來晉升為創意總監，少女時代、SHINee、f(x)、EXO等偶像團體嘅的視覺及創作方針都係由閔熙珍打造。閔熙珍2019年裸辭離開SM。
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捧紅BTS嘅娛樂公司HYBE， 2019年邀請閔熙珍加盟，為旗下子公司ADOR出任CEO。
被指洩露HYBE嘅公司機密
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閔熙珍為ADOR打造新女團NewJeans，但閔表示HYBE另一子公司同時準備推出另一女團LE SSERAFIM，並要求NewJeans「讓路」俾LE SSERAFIM先出道。結果兩隊女團先後喺2022年出道，7月出道嘅NewJeans一炮而紅，閔熙珍被封為「NewJeans之母」。
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一直有傳閔熙珍不滿NewJeans走紅但自己未獲公司相應回報，近期更爆出閔熙珍有意將ADOR從HYBE獨立出嚟。HYBE先發制人，派企業監察組到ADOR高層辦公室調查，並指控閔熙珍同另一位由HYBE跳槽到ADOR嘅高層，洩露HYBE嘅公司機密，務求令ADOR大股東HYBE出售股份。HYBE因此要求閔熙珍辭職，更向內部員工發電郵直指閔熙珍有意奪權。
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閔熙珍作出嘅反擊包括發文批評HYBE另一女團ILLIT抄襲NewJeans，有報道更指NewJeans有成員父母不滿ILLIT抄襲，但網友指責有人將偶像家人捲入內鬥。另一宗傳聞係指閔熙珍搵巫師作法令HYBE旗下天團BTS去服兵役，而閔熙珍又真係承認有搵過巫師，但強調搵對方因為大家係朋友！
HYBE股價單日唔見近7.8％
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閔熙珍尋日嘅記者會上表現令人側目，以cap帽鬆身衫造型示人外，又一度情緒崩潰。閔熙珍話NewJeans為呢件事喊，又澄清自己唔係要奪權，而係要保護NewJeans，並踢爆「BTS之父」房時爀曾經要求以NewJeans「踩爛aespa」。
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本來今年夏天回歸幕前嘅NewJeans，而家仲未就爭議發聲，畢竟一邊係老闆一邊係伯樂，難以取捨。
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傳出閔熙珍有意令ADOR獨立，甚至帶埋NewJeans過檔嘅消息傳出後，HYBE股價試過單日唔見近7.8％。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈