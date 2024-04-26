NewJeans之母閔熙珍被控奪權　點解同母公司反目？仲請巫師陷害BTS？

閔熙珍為ADOR打造新女團NewJeans，但閔表示HYBE另一子公司同時準備推出另一女團LE SSERAFIM，並要求NewJeans「讓路」俾LE SSERAFIM先出道。結果兩隊女團先後喺2022年出道，7月出道嘅NewJeans一炮而紅，閔熙珍被封為「NewJeans之母」。

一直有傳閔熙珍不滿NewJeans走紅但自己未獲公司相應回報，近期更爆出閔熙珍有意將ADOR從HYBE獨立出嚟。HYBE先發制人，派企業監察組到ADOR高層辦公室調查，並指控閔熙珍同另一位由HYBE跳槽到ADOR嘅高層，洩露HYBE嘅公司機密，務求令ADOR大股東HYBE出售股份。HYBE因此要求閔熙珍辭職，更向內部員工發電郵直指閔熙珍有意奪權。