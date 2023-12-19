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娛樂
2023-12-19 17:48:59

NewJeans今日發行首張remix專輯 年末演出3場美日大show

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活潑的NewJeans。

韓國女團NewJeans，今日推出她們出道至今首張混音專輯《NJWMX》(NewJeans Winter Mix)，全碟包含12首歌曲，包括她們首張專輯《New Jeans》中的4首歌曲《Attention》、《Hype Boy》、《Cookie》和《Hurt》的混音版本，以及《OMG》專輯中的《Ditto》及《OMG》，全碟交由她們的監製250與音樂人FRNK負責remix，並附上歌曲的instrumental版。

 

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可愛的NewJeans。

NewJeans稱，希望這張專輯能為Bunnies(fans暱稱)於冬日中帶來溫暖，以及作為聖誕禮物，她們透過經理人ADOR，分享發行這張專輯的想法：「我希望Bunnies在聆聽去年和今年喜愛的歌曲混音版時，能夠記住我們曾一起度過特別的時刻。」250 remix這張專輯，於《Attention》加入敲擊完素，令歌曲更具活力；而《Hype Boy》混音版，則變成90’s R&B風格；《Cookie》一曲加入lo-fi元素，帶來低調平和感覺；《Hurt》則混入bluegrass風格，非常田園的一曲，適合冬日郊遊和草地野餐聆聽。

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NewJeans今年在樂壇成績大豐收。

此外，NewJeans將於本月27日出演日本《NTV年度音樂大獎頒獎禮》，屆時將獲頒優秀作品獎和特別獎。30日，她們將出演《第65屆日本唱片大獎頒獎禮》，並演唱《Ditto》等熱曲。31日她們將做客美國ABC電視台的跨年特別節目《Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2024》，成為首隊演出這節目的韓國女團。

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校服look的NewJeans。

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