NewJeans個人名義出席《SBS歌謠大戰》 兔仔裝扮圍爐唱《Ditto》成焦點(有片)

韓國女團NewJeans，今日以個人名義出席仁川Inspire Arena舉行的《2024 SBS歌謠大戰》。節目由NCT的道英、Ive的安兪真和TOMORROW X TOGETHER的然竣擔任節目主持，而字幕及一眾MC均以NewJeans來稱呼她們。

NewJeans以充滿冬季感性的《Ditto》MV片段作引子，成員們戴著可愛的兔仔帽圍爐唱歌，吸引全場fans目光。緊接著她們演繹了《Cookie》和《Hype Boy》兩曲，現場氣氛high到極點，成員們高呼「一起快樂跳吧。」與全場觀眾互動。

值得關注的是這場表演正值NewJeans與原經理人ADOR發生合約糾紛，上月28日，成員們宣布終止與ADOR的專屬合約，並於14日開設新的社交媒體帳號，展開獨立之路。在近期的媒體露面中，成員們均使用個人名字Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein，而非團體名稱NewJeans，顯示她們正穩步邁向新的職涯階段。