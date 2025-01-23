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娛樂
2025-01-23 17:15:00

NewJeans公開徵集新團名 徹底與HYBE撕破臉 投訴被持續折磨和攻擊

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NewJeans公開徵集新團名 徹底與HYBE撕破臉 投訴被持續折磨和攻擊

NewJeans公開徵集新團名 徹底與HYBE撕破臉 投訴被持續折磨和攻擊

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韓國女國NewJeans，今日在成員們開始的新Instagram帳號jeanzforfree，公開徵集新的團體名稱，似乎無意再回ADOR，徹底要與HYBE反面戰鬥到底。團體的5名成員MinjiHanniDanielleHaerinHyein說道，「Bunnies！我們打算在限定期間內，公開徵集新的團體名稱進行，為期兩天。請大家踴躍在評論區留言！」她們又語氣堅定說：「最後由我們自己來選擇。」

 

NewJeans00後身份整頓職場，贏來大批fans留言提供建議，包括「Newdreams」、「Min hee jeans」、「NewGenZ」、「Billie Jean」、「OLDJEANS」、「TakenByJeans」、「Bunnybee」，而最有創意又有建設性的提議，就提議團隊改名Bunniesfans就改叫NewJeans

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NewJeans希望HYBE能以誠實且堂堂正正的方式面對他們。 NewJeans指HYBE在背後搞小動作，分化成員。 ADOR和HYBE偷偷接觸部分成員的父母，試圖拉攏或挑撥離間。 NewJeans公開徵集新團名，有fans建議她們改為Bunnies，fans暱稱改叫NewJeans。

此外，她們又在限時動態發表聲明，與律師團隊「世宗」合作，與HYBEADOR訴訟到底，爭取工作自由。該份聲名表示，「ADORHYBE一方面要求我們回去，另一方面卻在大眾視線之外，持續折磨和攻擊我們。最近甚至偷偷接觸部分成員的父母，試圖拉攏或挑撥離間。在團體背後以卑劣的手段詆毀我們、分化我們，還透過虛假的新聞進行媒體操作。我們希望他們能放下這些手段，以誠實且堂堂正正的方式面對我們。

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