NewJeans公開徵集新團名 徹底與HYBE撕破臉 投訴被持續折磨和攻擊

韓國女國NewJeans，今日在成員們開始的新Instagram帳號jeanzforfree，公開徵集新的團體名稱，似乎無意再回ADOR，徹底要與HYBE反面戰鬥到底。團體的5名成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein說道，「Bunnies！我們打算在限定期間內，公開徵集新的團體名稱進行，為期兩天。請大家踴躍在評論區留言！」她們又語氣堅定說：「最後由我們自己來選擇。」

NewJeans以00後身份整頓職場，贏來大批fans留言提供建議，包括「Newdreams」、「Min hee jeans」、「NewGenZ」、「Billie Jean」、「OLDJEANS」、「TakenByJeans」、「Bunnybee」，而最有創意又有建設性的提議，就提議團隊改名Bunnies，fans就改叫NewJeans。