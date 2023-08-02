NewJeans出道1年Spotify斬獲20億點擊 新專輯6首歌就佔2億

韓國女團NewJeans，截至上月30日，她們在Spotify上發布的歌曲總播放量已超過20億次，這是一個非常驚人的成就，尤其是她們的出道時間只有一年左右。

NewJeans成 Spotify 最快破10億K-Pop歌手

NewJeans在Spotify上的成績非常突出。她們的流媒體播放量正在迅速增長，最初在3月8日已達到10億點擊率，成為K-Pop歌手在Spotify以最短時間(219天)創造的紀錄，而且已被列入健力士世界紀錄。昨日Spotify對外發布，NewJeans的播放量，用了363日，突破20億點擊率，顯示出他們在全球範圍內的受歡迎程度。

New Jeans的第二張迷你專輯《Get Up》，在韓國內外都受到廣泛喜愛，當中的 6首歌曲，在Spotify累計播放量已超過2億。這些成績都激勵著NewJeans，她們宣布將繼續在全球範圍內推廣自己的音樂。