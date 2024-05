NewJeans推廣國家文化遺產 成首隊K-Pop女團福宮前跳舞(有片)

韓國女團NewJeans,早前為KBS電視台綜藝節目《2024 KOREA ON STAGE - New Generation》錄影,於韓國國家文化遺產景福宮勤政殿前跳《Cool With You》的舞蹈,這是景福宮首次開放給K-Pop女藝人在此拍攝舞台演出。

景福宮勤政殿 韓國國家遺產之一

景福宮勤政殿,是韓國國家遺產之一,被視為具有特殊歷史和文化價值的地方。因這裡曾是朝鮮王朝時期的皇宮,亦是舉行國家重大儀式的場所。NewJeans師兄男團防彈少年團(BTS),曾於2020年9月在這裡表演《IDOL》的舞台演出,女團登上勤政殿舞台尚屬首次。