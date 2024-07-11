NewJeans接任韓國旅遊大使 Haerin推介遊韓屋 Hanni宣傳參雞湯 冷麵

韓國女團NewJeans，早前被當地文化體育觀光部委任為「2024年韓國旅遊名譽宣傳大使」，於全球年輕人市場，宣傳當地的旅遊產業。今日她們去到首爾龍山區首爾君悅酒店，舉行的「2024年榮譽旅遊大使」任命儀式上接受委任。
由於最年輕成員Hyein腳傷未癒缺席，其他4位成員Hanni、Haerin、Danielle 和Minji則一身醒目打扮到場，從文化部長手上接過委任狀。據悉NewJeans會拍攝兩條宣傳片，包括美食篇、體驗篇，並於今日繹出，之後會陸續在紐約時代廣場，以及東京、上海、曼谷、杜拜和墨西哥城等，全球12個城市的大型戶外電視屏幕上播放，並且巴黎奧運會期間，會以短片形式亮相巴黎市內各廣告屏幕。
對於成為新一任旅遊大使，NewJeans說：「我們很榮幸成為韓國旅遊的榮譽大使，我們很樂意宣傳韓國的獨特魅力。」席上她們又推介當地的旅遊景點與美食，Haerin說：「美麗的『韓屋』(韓國傳統房屋)以大自然為背景，將為遊客帶來難忘的回憶。」至於美食方面，Hanni說：「隨著夏季的到來，我認為遊客可以享用『參雞湯』和『冷麵』(通常放在牛肉湯中的冷麵)，都是非常美味的。」哈尼說。
從孫興慜、車銀優等前輩手上，接過旅遊大使的Danielle和Minji則稱：「海外遊客暢遊韓國的城市，可以體驗不同傳統和節日，又可觀賞K-Pop音樂會和電子競技活動，我們希望遊客能夠探索韓國這個國家的每個角落。」