NewJeans接任韓國旅遊大使 Haerin推介遊韓屋 Hanni宣傳參雞湯 冷麵

韓國女團NewJeans，早前被當地文化體育觀光部委任為「2024年韓國旅遊名譽宣傳大使」，於全球年輕人市場，宣傳當地的旅遊產業。今日她們去到首爾龍山區首爾君悅酒店，舉行的「2024年榮譽旅遊大使」任命儀式上接受委任。

由於最年輕成員Hyein腳傷未癒缺席，其他4位成員Hanni、Haerin、Danielle 和Minji則一身醒目打扮到場，從文化部長手上接過委任狀。據悉NewJeans會拍攝兩條宣傳片，包括美食篇、體驗篇，並於今日繹出，之後會陸續在紐約時代廣場，以及東京、上海、曼谷、杜拜和墨西哥城等，全球12個城市的大型戶外電視屏幕上播放，並且巴黎奧運會期間，會以短片形式亮相巴黎市內各廣告屏幕。