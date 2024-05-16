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娛樂
2024-05-16 18:39:00

NewJeans推廣國家文化遺產 成首隊K-Pop女團景福宮前跳舞(有片)

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NewJeans成首隊景福宮前跳舞K-Pop女團 推廣國家文化遺產 (有片)

NewJeans成首隊景福宮前跳舞K-Pop女團 推廣國家文化遺產 (有片)

韓國女團NewJeans，早前為KBS電視台綜藝節目《2024 KOREA ON STAGE - New Generation》錄影，於韓國國家文化遺產景福宮勤政殿前跳《Cool With You》的舞蹈，這是景福宮首次開放給K-Pop女藝人在此拍攝舞台演出。

景福宮勤政殿 韓國國家遺產之一

景福宮勤政殿，是韓國國家遺產之一，被視為具有特殊歷史和文化價值的地方。因這裡曾是朝鮮王朝時期的皇宮，亦是舉行國家重大儀式的場所。NewJeans師兄男團防彈少年團(BTS)，曾於2020年9月在這裡表演《IDOL》的舞台演出，女團登上勤政殿舞台尚屬首次。

▼NewJeans談景福宮勤政殿前跳舞感受▼

NewJeans穿上重新詮釋韓服的新裝亮相，隨著歌曲《Cool With You》的旋律與節奏起舞，具透視感的傳統韓服飄逸雅樂，令成員們氣質更具仙氣。NewJeans受訪時表示，「非常榮幸能夠在勤政殿這樣珍貴的歷史建築前演唱，這將是我們難以忘懷的回憶。」她們指，希望藉今次表演機會，能夠讓更多人關注韓國的文化和歷史遺產。

KOREA ON STAGE》是由國家遺產廳主辦的節目，KBS電視台和國家遺產振興院合辦的綜藝節目。NewJeans參演的這期節目將於本月21日，韓國時間晚1125分，在KBS二台播出，樂迷可通過KBS國際頻道，在全球142個國家和地區收看NewJeans在景福宮勤政殿的精彩演出，這絕對是一個令人期待的表演。

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生活

NewJeans能在景福宮勤政殿演出，非常難得。可惜是惠仁腳傷未能參與今次拍攝。

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NewJeans月尾回歸，樂迷期待。

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