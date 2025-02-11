韓國女團NJZ(前稱NewJeans)3月來來港於《Complex Live! 》演出，負責票務的Cityline，今日開售演出門票，卻有大量網民發現搶購到的門票，在facebook及threads，均有fans表示獲派「錯誤日子、沒有NJZ演出」的門票，引來大批網民和NJZ fans不滿，更指正考慮集體投訴及進一步行動。

主辦活動的ComplexCon，有就此事回應事件，他們在官網回應：「多謝你哋嘅支持，我哋亦都等待緊Cityline嘅回覆。」其後，Cityline方面作出回應：「關於客戶購買ComplexCon 2025 (3 月 21 日至 23 日)門票的查詢， 我們已根據系統日誌翻查檢閱相關交易記錄，並且確認沒有發現任何系統異常運作。客戶如有相關查詢，請發送電郵至 [email protected] 並提供詳細交易資料或確認電郵的副本。收到詳情後我們將仔細調查客人的個案，並配合主辦方作出及時回應。 謝謝。」