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娛樂
2025-02-10 22:43:32

NewJeans改名後首騷派「錯誤日子」門票 NJZ粉絲轟票務混亂 ComplexCon：等Cityline回覆

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中、港、台、日及韓5地的fans們，十分期待NJZ的處女首秀。

中、港、台、日及韓5地的fans們，十分期待NJZ的處女首秀。

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韓國女團NJZ(前稱NewJeans)3月來來港於《Complex Live! 》演出，負責票務的Cityline，今日開售演出門票，卻有大量網民發現搶購到的門票，在facebookthreads，均有fans表示獲派「錯誤日子、沒有NJZ演出」的門票，引來大批網民和NJZ fans不滿，更指正考慮集體投訴及進一步行動。

主辦活動的ComplexCon，有就此事回應事件，他們在官網回應：「多謝你哋嘅支持，我哋亦都等待緊Cityline嘅回覆。」本報就此事嘗試聯絡就事件Cityline查詢，但過了辦公時間，暫時尚未得到回應。

 

 

 

Facebook群組「裁員炒人消息關注組」指Cityline派飛大混亂。 NJZ將在《Complex Live! 》演出全新歌曲。 今次將是 Minji、Hanni、Danielle和Hyein 4人首道來港，此前Haerin曾來港出席時裝品牌DIOR的活動。 有fans在threads投訴Cityline票務混亂。

NewJeans2022722日出道以來，迅速在音樂界崛起，她們以其突破界限的音樂風格，和Y2K美學風靡全球，成為K-Pop樂界最具影響力的音樂團隊之一。而今次演出曷NJZ的五名成員 MinjiHanniDanielleHaerinHyein，離開舊東家 ADOR/HYBE 後，展開的暫新演藝活動，這次《Complex Live!》音樂會，更是她們改名NJZ後的處女首秀。

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NJZ自從宣布來港演出《Complex Live!》，中、港、台、日及韓5地的fans們，紛紛表示希望來香港觀看她們的出道演出。如果這次Cityline的票務混亂屬實，將有損香港作為「盛事之都」的美譽，因為NJZ fans期待能夠順利參加這場期待已久的表演。

ComplexCon在官方平台稱，知道fans投訴，正在等待Cityline回覆。

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