NewJeans改名NJZ下月襲港 ComplexCon公布最新購票安排

韓國女團NewJeans改名NJZ發展，並宣布3月襲港參與ComplexCon香港2025演出，成為Complex Live!演唱會表演嘉賓之一，為一連三天的演唱會活動更添吸引力。

是次活動原定昨日（ 2 月 10日）下午4 時起於Cityline優先開售，可是大量網民發現搶購到的門票，卻獲派「錯誤日子、沒有NJZ演出」的門票，引來大批網民及fans不滿，更表示要集體投訴及進一步行動。

Cityline方面已作出回應，並指已根據系統日誌翻查檢閱相關交易記錄，更確認沒有發現任何系統異常運作。有見及此，ComplexCon今日下午公布最新購票安排，希望能改善大家的購票體驗：「為令到每位粉絲有更好的購票體驗，並避免同類情況再度發生，Complex Live!演唱會公開發售將分為多個階段。首階段將率先單獨發售以 NJZ作為當晚Complex Live!演唱會headliner的3月23日部份門票，包括$1,788、$1,388及$988門票。此階段門票將於2月12日下午4時分別於Trip.com、Cityline、貓眼和攜程同步開售。」ComplexCon明天將不會發售其他日期的門票，3月23日第二階段發售及其他日期之門票的發售日期及時間，官方將會在稍後公布。