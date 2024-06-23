NewJeans日本出道即顛峰 直奔Oricon排行榜第一名

韓國女團NewJeans，6月21日發行首張日文專輯《Supernatural》，即在Oricon公信榜位列第一，亦於HANTEO專輯排行榜登頂。同名主打歌《Supernatural》，亦連續兩天在Line Music、AWA等當地音樂網站實時排行榜上排名第一，證明她們在當地市場的熱烈反響。
此外在韓國當地的Melon排行榜，亦都表現強勁，以日語獻唱的《Supernatural》上架僅1小時，即在Melon「百強」中排名第34位，隨後升至第13位(截至22日凌晨凌時），之後更登項冠軍寶座。另外歌曲《Right Now》，亦同樣進入了該排行榜，並且備受歡迎。
日語歌曲少有登陸K-Pop排行榜
採用日語演唱的歌曲，能登上韓國當地音樂排行榜冠軍的情況，其實並不常見，有K-Pop樂評指NewJeans的音樂獨特，就像《Supernatural》玩的是new jack swing風格、《Right Now》則是一首liquid drum & bass作品，因此不管語言如何，NewJeans透過音樂本身，傳達她們想展示的retro美學。
而NewJeans在Melon「Top 100」排行榜上，就有共10首歌曲進榜，當中包括《Supernatural》中的4首新歌，和上個月發行的雙單曲《How Sweet》，以及之前發行的6首歌曲。
NewJeans昨晚更於日本電視台節目《with MUSIC》中，演唱了《Supernatural》、《Right Now》、《Bubble Gum》等3首歌曲，而這亦是《Right Now》一曲的首次公演舞台，成員們帥氣的表演，以及台上的辦公室桌椅，令人聯想到她們想對總公司HYBE有話想說——Right Now。明天NewJeans將出現在TBS電視台的《CDTV Live》中表演，喜愛她們的觀念密切留意。