NewJeans日本出道即顛峰 直奔Oricon排行榜第一名

韓國女團NewJeans，6月21日發行首張日文專輯《Supernatural》，即在Oricon公信榜位列第一，亦於HANTEO專輯排行榜登頂。同名主打歌《Supernatural》，亦連續兩天在Line Music、AWA等當地音樂網站實時排行榜上排名第一，證明她們在當地市場的熱烈反響。

此外在韓國當地的Melon排行榜，亦都表現強勁，以日語獻唱的《Supernatural》上架僅1小時，即在Melon「百強」中排名第34位，隨後升至第13位(截至22日凌晨凌時），之後更登項冠軍寶座。另外歌曲《Right Now》，亦同樣進入了該排行榜，並且備受歡迎。