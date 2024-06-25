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娛樂
2024-06-25 17:17:56

NewJeans東京巨蛋騷 YOASOBI Rina Sawayama將任嘉賓

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NewJeans積極練習日語，準備與日本Bunnies交流。

韓國女團NewJeans，近日於日本正式出道，推出雙單曲《How Sweet》、《Supernatural》專輯，並於明(26日)、後(27日)兩天於當地舉行首個fans meeting《Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome》。

Oricon LINE日榜雙冠軍

在見面會上，NewJeans將獻唱包括最新雙單曲作品《How Sweet》、《Bubble Gum》，以及日本出道專輯《Supernatural》在內的20首歌曲，成員惠仁因腳背輕微骨折，未能參加團體之前活動，但容許參加今次fans meeting，與隊友同台獻藝。而她們本月21日推出的《Supernatural》專輯，已經連續3天成為Oricon Chart日榜、LINE MUSIC日榜冠軍，成績斐然。

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極受千禧世代歡迎的YOASOBI，將為NewJeans的見面會擔任嘉賓。

 

東京巨蛋限定solo舞台

NewJeans透過經理公司ADOR表示：「由於這次《Bunnies Camp》，代表正式在日本出道舉辦的正式，我們正努力準備，以合適的規模來進行演出。」她們補充道：「有很多舞台表演內容，是東京巨蛋的限定演出，只在今次才能看到，敬請各位期待。」成員們接著異口同聲地說：「我們正努力練習語言，與 Bunnies(fans暱稱)們交流，現在非常興奮，並期那刻一段寶貴時光。」

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在今次《Bunnies Camp》見面會上，NewJeans製作人250，將作為開場 DJ表演約150分鐘，成員們還準備特別的solo舞台。日本組合YOASOBI和創作歌手澤山(Rina Sawayama)，有望作為特別嘉賓亮相fans meeting，讓演出更加豐富多彩。

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NewJeans的音樂製作人250，將為《Bunnies Camp》開場作 DJ表演約150分鐘。

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NewJeans成員們準備了特別的solo舞台，是專為東京巨蛋排練的限定演出。

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