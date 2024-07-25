NewJeans的父母不忍了 表明與閔熙珍齊上齊落 要求HYBE停止繼續抹黑

HYBE與閔熙珍的爭拗，近日又有新發展，HYBE旗下的Source Music，前日透過「Dispatch」放料，試圖繼續抹黑閔熙珍，指她中途殺出，從他們那處搶出NewJeans，又指她的決策令到NewJeans的出道延遲。 NewJeans的父母昨日接受當地媒體《世界商務與體育世界》採訪，談到將與閔熙珍一起走到最後的意志，敦促HYBE停止亞意抹黑。Minji母親說：「女兒13歲時就獨自來到首爾受訓，在Source Music開始練習生生活。父母被禁止進入宿舍，只能擔心孩子的生活情況。」

Minji母親一年後搬到首爾，去到女兒宿舍，看見牆身都長滿霉菌，到處都是蟑螂：「一想到Minji在這樣的環境中堅持下來，現在都覺心痛。」她又指Minji 14歲的時，周六、日沒有休息，並且凌晨2時才放學，「Minji那時一個人下班，為了減輕恐懼，而打電話給我，她當時的聲音，我還歷歷在目。」 Haerin和Hyein的母親，也表示從未想過離開ADOR，又說NewJeans專屬合約已經簽訂，而且對合同很滿意，並稱：「HYBE在一夜之間，將閔熙珍代表、父母、甚至NewJeans都誣陷為奇怪的人。這樣的公司能信任嗎？」Hyein母親還稱：「和SOURCE MUSIC簽約，是因為當時Big Hit(現在HYBE)承諾她們能成為公司第一隊女子團體。」