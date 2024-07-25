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娛樂
2024-07-25 07:30:00

NewJeans的父母不忍了 表明與閔熙珍齊上齊落 要求HYBE停止繼續抹黑

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NewJeans的成功，閔熙珍絕對有功勞。

HYBE與閔熙珍的爭拗，近日又有新發展，HYBE旗下的Source Music，前日透過「Dispatch」放料，試圖繼續抹黑閔熙珍，指她中途殺出，從他們那處搶出NewJeans，又指她的決策令到NewJeans的出道延遲。

NewJeans的父母昨日接受當地媒體《世界商務與體育世界》採訪，談到將與閔熙珍一起走到最後的意志，敦促HYBE停止亞意抹黑。Minji母親說：「女兒13歲時就獨自來到首爾受訓，在Source Music開始練習生生活。父母被禁止進入宿舍，只能擔心孩子的生活情況。」

 

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NewJeans的父母不忍了，表明與閔熙珍齊上齊落。

Minji母親一年後搬到首爾，去到女兒宿舍，看見牆身都長滿霉菌，到處都是蟑螂：「一想到Minji在這樣的環境中堅持下來，現在都覺心痛。」她又指Minji 14歲的時，周六、日沒有休息，並且凌晨2時才放學，「Minji那時一個人下班，為了減輕恐懼，而打電話給我，她當時的聲音，我還歷歷在目。」

HaerinHyein的母親，也表示從未想過離開ADOR，又說NewJeans專屬合約已經簽訂，而且對合同很滿意，並稱：「HYBE在一夜之間，將閔熙珍代表、父母、甚至NewJeans都誣陷為奇怪的人。這樣的公司能信任嗎？」Hyein母親還稱：「和SOURCE MUSIC簽約，是因為當時Big Hit(現在HYBE)承諾她們能成為公司第一隊女子團體。」

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NewJeans 5入的父母，表明支持閔熙珍到最後。

Danielle的母親指，前日在媒體上看見女兒練習生時的影片，感到非常驚訝，又指：「閔熙珍代表不僅沒有搶走成員，我清楚地記得我女兒和Source Music簽約時，內容是Danielle如果成為出道組，將成為HYBE第一個女團當中的一員。」Danielle媽媽指，經歷此次事件後，認為HYBESource Music是完全不保護藝人的公司，「我如何將自己的女兒託付給HYBE，全都不是正確的事實，而且是編造出來的資料，他們為了折磨他人，發表這樣的報道。」

而身在澳洲的Hanni母親立場亦是一樣，5NewJeans媽媽，敦促HYBE停止再發布與事實不符的訊息，又謊稱與事實不符內容。

原文報導連結：www.sportsworldi.com/newsView/20240724512671

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應該是非常不滿吧，否則NewJeans父母不會站出來接受訪問。