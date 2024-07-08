NewJeans與朴明洙上綜藝 有指成員各獲2949萬元酬金(有片)

韓國名咀兼資深喜劇朴明洙，於KBS2綜藝節目《社長的耳朵是驢耳朵》中，分享與女團NewJeans出席東國大學的慶典活動的趣事。朴明洙稱，他看到大學現場，看到擠滿了學生觀眾，顯得份外緊張。
在休息室的朴明洙，見到NewJeans 4位成員時，均逐一握手擁抱，他對《社長》的兩位主持金淑、全炫茂說，「NewJeans就像我的女兒。」片段中，NewJeans又向朴明洙送上最新專輯兼附簽名，談到酬金問題，NewJeans回答道：「是，我們把所有的演出酬金捐出，而引起了人們的討論。」之後NewJeans上台表演，朴明洙則在後台等待他們。
早前有報道指，NewJeans 4月從所屬公司Ador收到的酬金，每人高達52億韓圜(約2,949萬港元)。而根據韓國金融監督機構披露，Ador去年營業收入達1,103億韓圜，較2022年增長超過5倍。營業利潤從2022虧損40億韓圜，2023大幅增至335億韓圜。
Ador去年支付了約290億韓圜的版權費用，扣除29億韓圜公司行政費後，有261億韓圜被列為藝人分紅。因此NewJeans 5名成員每人估計獲得52億韓圜。
▼NewJeans亮相《社長的耳朵是驢耳朵》▼