NewJeans被Billboard封為年度女性音樂人 閔熙珍厥功甚偉

韓國女團NewJeans，今日登上美國Billboard雜誌的封面，更被選為「2024 Billboard Women in Music Awards」及「年度最佳組合」。Billboard介紹她們時稱：「NewJeans於2022年7月首次亮相，立即躋身K-Pop排行榜的前瑞位置。」Billboard又說：「他們不僅受到K-Pop fans喜愛，因為她們的歌曲極感染力，全球各地都擁有喜愛她們的fans。」Billboard強調NewJeans在全球各地排行榜上都有出色表現。

帶領K-Pop女團邁前一步 NewJeans憑藉第二張迷你專輯《Get Up》，登上了Billboard專輯榜「Billboard 200」榜首，專輯5首歌曲，皆進Billboard「Hot 100」單曲榜。Billboard今年以「音樂中的女性」為主題，因此重點評價New Jeans，帶領K-Pop女團在男性團體主導的環境下，建立女性力量的新時代，「曾經業界普遍認為只有男團才能建立核心fans群，並取得商業上的成功(專輯和音樂會門票銷售)，但NewJeans 已經能實現上述兩點，她們是一個非常年輕的女性團體，正在改變音樂產業中的成功範式。」