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娛樂
2024-12-15 18:45:44

NewJeans解散開IG新帳號 極速200萬追蹤

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NewJeans提出解約後，昨日開新IG重新出發。

NewJeans提出解約後，昨日開新IG重新出發。

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今年11月28日，人氣韓團NewJeans召開緊急記者會，5位成員在過百記者面前宣布與所屬經理人公司ADOR解約。原因是ADOR缺乏改革計劃，不願意滿足她們的要求，以及「無法保護成員」，這是她們作出解約決定的主因。NewJeans表示：「我們短期內不能再使用NewJeans這個名字，但我們5個人是NewJeans這件事，是不會有任何改變的。」日前，NewJeans表示不會再以NewJeans名義出席活動，但她們仍是大家認識的NewJeans。昨日，5位成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein開設新IG，從新出發。

開live與粉絲互動。

開live與粉絲互動。

Minji分享新相。

Minji分享新相。

一日內極速過200萬

NewJeans IG新帳號為「jeanzforfree」，首篇發文是獻給在國會外抗議總統尹錫悅的民眾，在現場提供110個飯團、100份人參雞湯、250杯飲品和水餃等。成員Danielle擔任民眾留言：「穿多一點，不要感冒了。」、Minji留言：「南韓好凍，我們為了令大家食到熱騰騰的飯，已準備好了。」成員還po了搭飛機前往日本的照片，Minji留言：「就等著這一天。」jeanzforfree的IG追蹤人數已超過200萬，外界非常支持這隊與經理人抗爭的女團。

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Danielle染pink。

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