NewJeans解散開IG新帳號 極速200萬追蹤

今年11月28日，人氣韓團NewJeans召開緊急記者會，5位成員在過百記者面前宣布與所屬經理人公司ADOR解約。原因是ADOR缺乏改革計劃，不願意滿足她們的要求，以及「無法保護成員」，這是她們作出解約決定的主因。NewJeans表示：「我們短期內不能再使用NewJeans這個名字，但我們5個人是NewJeans這件事，是不會有任何改變的。」日前，NewJeans表示不會再以NewJeans名義出席活動，但她們仍是大家認識的NewJeans。昨日，5位成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein開設新IG，從新出發。