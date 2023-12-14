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娛樂
2023-12-14 16:04:02

NewJeans鐵定演出美國倒數跨年show 將在上億觀眾前直播表演

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仍然是Y2K打扮的NewJeans，青春又有活力。

正在菲律賓出席《Asia Artist Awards 2023》的韓國女團NewJeans，將於除夕夜作客美國ABC電視台的跨年特別節目——《Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2024》，展示她們的演藝才華。

而曾在這個舞台表演台的K-Pop，包括有肥仔PSY、男團防彈少年團(BTS)BTS成員J-hopeTOMORROW X TOGETHER(TXT)，她們作為首支作客該節目的K-Pop女團，絕對是一個重要里程碑， Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2024》是美國迎接新年的重要節目之

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一，轉播在紐約時代廣場進行的新年倒數活動，以豪華藝人陣容和精彩表演而聞名。每年該節目都會吸引全球觀眾收看。作為年度最佳歌手，登台獻藝是一項榮譽，這也代表著NewJeans在國際舞台上的知名度和受歡迎程度。

預計NewJeans除在節目中表演大熱歌曲《Super Shy》和《ETA》，她們還有機會與其他國際級音樂人/藝人交流和合作，這將是一次難忘經歷，有助提升她們的國際聲譽，以及在樂壇的影響力。

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正在菲律賓出席《Asia Artist Awards 2023》的NewJeans。

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